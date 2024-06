Diputados de UP denunciaron a Bullrich por la represión en el Congreso

En el marco de la represión durante la manifestación contra la Ley Bases, los diputados de Unión por la Patria (UxP) presentaron una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien estuvo a cargo del operativo, y el Secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro, y el Prefecto General, Guillermo Giménez Pérez.La causa fue sorteada este martes y recayó en el Juzgado Criminal y Correcional Federal 4 a cargo de Ariel Lijo. A los tres funcionarios se los acusa por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de torturas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Durante la represión, efectivos de las fuerzas federales agredieron a los diputados Carlos Castagneto, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Leopoldo Moreau.El escrito lleva las firmas de Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Gabriela Pedrali, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Leopoldo Moreau, Andrea Freites, Gustavo Ramiro Fernández Patri y Ernesto Nader Alí."Lo que vivieron los diputados y diputadas nacionales de nuestro bloque la semana pasada es un episodio más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto al Congreso de la Nación y a la división de poderes", afirmó el jefe de la bancada, Germán Martínez, en conferencia de prensa.Al respecto, sostuvo que la represión fue "claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales" y constituye "un claro ejemplo de que Milei y la ministra Patricia Bullrich han desatado e impulsado un claro plan represivo en la Argentina" que afecta a legisladores, periodistas y ciudadanos en general con el objetivo de "establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales".Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau calificó a la funcionaria encargada de la Seguridad como "una mercenaria de la violencia estatal". Después expuso que en otras movilizaciones, que fueron más masivas, no se produjeron hechos de represión: "Cuando no interviene la ministra de Seguridad y las fuerzas de seguridad nacional no se produce ninguna circunstancia que debamos lamentar".El diputado por la provincia de Buenos Aires Carlos Castagneto expuso la delicada situación que le tocó vivir: "Realmente fue algo inesperado, impensado. En lo personal me pegaron del lado izquierdo, luego al perder la visión sentí una ráfaga, como si fuera un soplete de pintura, del lado derecho. Perdí conocimiento y en un momento determinado pensé que me explotaba la cabeza porque era un calor intenso y fuerte".En tal sentido, el extitular de la AFIP recordó que "simplemente le íbamos a decir que en un minuto nos retirábamos porque había muchas comisiones citadas para ese día". Luego, agradeció a "los médicos del Congreso y a los de la Clínica Santa Lucía. Es el día de hoy que estoy con cremas y gotas prque siente la cara muy caliente. En el ojo derecho no tengo la visión normal".Por último, Castagneto advirtió sobre la violencia que ejerció el Gobierno: "No podemos entender esta manera de hacer política. Nosotros entendemos que la política es el diálogo, la concertación, el debate de ideas. Me parece que en un proyecto de ley cuando se quiere poner un protocolo antipiquete quiere decir que la ley no es buena para el pueblo".