Frente a Casa Rosada, familiares de detenidos durante la represión exigieron liberaciones

Agrupaciones sociales y políticas al igual que sindicatos se concentraron en las inmediaciones de Plaza de Mayo para reclamar por la liberación de los 16 detenidos durante los incidentes en cercanías del Congreso la semana pasada durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso. Los familiares de los detenidos también estuvieron presentes.El reclamo puntual es por la liberación de 16 de las 33 personas que fueron capturadas por la Policía de la Ciudad tras la movilización en rechazo del proyecto oficialista.Ubicados en un escenario apostado en Bolívar, frente al Cabildo, los familiares dieron lectura al petitorio conjunto que exigió su inmediata liberación. Además, compartieron una carta abierta que escribieron de conjunto.“Los abajo firmantes reclamamos la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada ‘Ley Bases’, ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta”, leyó Gisel, hermana de Sasha Lyardet, una de las 16 detenidas.En ese mismo sentido, el novio de Sasha Lyardet expresó: "Queremos que salga ya. La quieren acusar de terrorista, cuando estudia, ayuda en los barrios de San Martín –en la provincia de Buenos Aires- llevando la alfabetización de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), hace ollas populares, teatro… No sé en qué cabeza cabe que pueden acusar a Sashi de terrorista, no lo entiendo. Cada vez que alguien vea este video, por favor, proteste, grite, haga algo para que liberten a Sasha y a todos los detenidos”.Juan Martín Cobacho, uno de primos de María de la Paz Cerruti, también tomó la palabra: “Las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos. Asimismo, repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en ‘terroristas’ que actuaron en un ‘intento de golpe de Estado’, imputaciones totalmente absurdas e infundadas”.“Con varias agrupaciones vinimos a para luchar contra la detención de Lucia y de todos los detenidos injustamente en pos de manifestarse, que no es ningún delito”, dijo un compañero de Lucía, una estudiante de Hurlingham detenida.“Lo que estamos haciendo es repudiar los presos políticos, que hayan encarcelado a nuestra compañera del profesorado universitario de letras y repudiar en incumplimiento del derecho a la libertad de expresión. Estar acá es no dejar que el gobierno se salga con la suya, que es darnos miedo de salir a protestar, a expresarnos, estamos acá en parte para demostrar que no nos han vencido”, sostuvo otro de los estudiantes.Julián, cuñado de Nicolás, detenido en Marcos Paz, aseguró que hubo "muchos sentimientos encontrados, después de lo que pasó el miércoles". Por otro lado, aseguró que la policía y otros libertarios se acercaron a provocar. Pero más allá de eso añadió que la movilización es "importantísima": "Si nos olvidamos, lo pueden tener en cana el tiempo que quieran. Nosotros tenemos que estar activos y movilizándonos para que se vea. Es inadmisible que en democracia estén detenidos solo por protestar".En este punto, añadió que el día que lo trasladaron a Nicolás a Marcos Paz "ni le cambiaron la ropa. Sigue con la misma balazos de goma y no lo habían atendido".Durante la lectura del documento conjunto, un grupo de diputados de Unión por la Patria, encabezados por el titular del bloque Germán Martínez, se hicieron presentes en el acto.