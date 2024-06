Matías Lammens pidió "construir un frente más grande

El legislador porteño de Unión por la Patria, Matías Lammens, envió un mensaje a la dirigencia política y pidió "construir un frente más grande”.“Creo que hay que empezar a trabajar los matices, empezar a hablar con los bordes blandos de las coaliciones, empezar a construir un frente más grande”, remarcó.“La lógica política cambió, no es la misma de hace un año. Hoy la nueva polarización es entre los que están con Milei y los que no estamos con Milei", afirmó en diálogo con Futurock.En ese sentido, el ex ministro de Turismo y Deportes, insistió: "Entre los que no estamos con Milei, tenemos que construir un gran frente. Hay que tener valentía, hay que decirlo, no hay que ponerse colorado. Hay que buscar a algunos con los que estuvimos enemistados, con los que no teníamos tantas coincidencias pero tenemos coincidencias de fondo”.Lammens manifestó su preocupación por las elecciones legislativas del 2025: !La elección del año que viene, ya vimos lo que pasó en el Congreso, es importantísima. ¿Le vamos a dar mayoría en Diputados? Hay muchos distritos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, que eligen senadores. ¿Le vamos a dar mayoría o vamos a construir algo que sepamos dónde está el límite, más allá de las diferencias que tengamos? Gobierna Milei… Tratemos de encontrar las coincidencias, dejémonos de joder”.Por otra parte, el ex funcionario “Lo que han hecho con el turismo es una pena enorme. Ahora lo pusieron en el Senado en el RIGI como uno de los sectores para invertir. Me pone contento que lo pongan como un tema estratégico, pero tenemos un gran problema: para este Gobierno, el turismo no representa de ninguna manera una prioridad"."El año pasado se habían generado 60 mil puestos de trabajo registrados en el turismo… Se van a perder. Habíamos terminado la gestión con más empresas del rubro turismo que en 2019 (y en el medio tuvimos una pandemia, donde fue el sector más afectado)”, cerró.