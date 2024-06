Ley Bases: Diputados vuelve a votar este jueves y el Gobierno busca forzar Ganancias y Bienes Personales

La Cámara de Diputados vuelve a tratar la Ley Bases este jueves, luego de los cambios al proyecto implementados en el Senado. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el oficialismo insistirá con los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales y las privatizaciones., sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.Francos aseguró que se trata de ". En cuanto a las privatizaciones, el jefe de Gabinete remarcó queEl martes, altos representantes de la Casa Rosada se reunieron en la cámara baja con líderes de los distintos bloques alineados con el Gobierno para insistirles con la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos de Radio Televisión Argentina (RTA), mientras que aceptarían los cambios aplicados en el Senado al capítulo sobre el RIGI.En lo que representó el primer golpe al oficialismo en la votación en particular de la reforma fiscal, el Senado rechazó los cambios al impuesto de los Bienes Personales. La iniciativa, incluida en el Título III, obtuvo 37 votos en contra y 35 a favor. Automáticamente entró en discusión el dictamen de minoría propuesto por el legislador del radicalismo Martín Lousteau, pero también se votó de forma negativa.Entre las modificaciones habían sido propuestas y fueron rechazas por el bloque legislativo se encontraba un incremento de $27 millones a $100 millones del piso a partir del cual una persona estaba alcanzada por el tributo y modificando las alícuotas.. Además, se suprimían las diferencias entre bienes locales y bienes en el exterior, que actualmente pagan una alícuota del 2,25%.El texto establecía incluso beneficios para los contribuyentes que cumplían con el tributo: se trataba de una reducción de 0,5% según la alícuota que paguen. Por ejemplo: si les correspondía pagar 1,5% de impuestos, hubieran pasado a pagar 1%. En tanto, quienes decidan pagar 5 años del impuesto por adelantado habrían pagado una alícuota especial de 0,45% anual.En medio de la votación en particular del paquete fiscal en el Senado, se rechazaron los cambios al Impuesto a las Ganancias, que restituían la cuarta categoría, algo que afectaba a más de un millón de trabajadores. La aplicación del impuesto estaba prevista desde los $1.800.000 brutos para un soltero sin hijos.La votación del título 5 terminó con 41 votos en contra y 31 a favor. La propuesta del paquete fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei indicaba que las escalas de las alícuotas serían más progresivas y se moverían entre el 5 y el 35%, con el máximo a aplicarse a partir de un ingreso anual de $36.450.000. En ese caso, un asalariado con una remuneración bruta de $3.200.000 que no tenga deducciones ni por cónyuge ni por hijos, ni tampoco por gastos como alquiler o servicio doméstico, pagaría un impuesto mensual de $247.564,83.Luego de que el Gobierno expresara su pretensión de que la Cámara de Diputados insista con el texto original del paquete fiscal y desconozca los acuerdos alcanzados en el Senado para aprobar la Ley Bases, el bloque de senadores de la UCR reclamó a la Cámara baja que acompañen los cambiosfue el pedido del bloque radical a la Cámara baja, a través de un comunicado.Los senadores de la UCR señalaron que en el debate se lograron "modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de Privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal; al RIGI, con el objetivo de contener e impulsar a las PyMEs y a las economías regionales; y al apartado de Modernización Laboral que, en base a las iniciativas que hemos presentado en esta Cámara, busca la registración laboral y la expansión del mercado laboral argentino", concluye el comunicado de los senadores de la UCR.