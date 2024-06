Alejandra Monteoliva habló de su nuevo cargo al frente de Secretaría de Seguridad: Estos lugares son complejos, es la silla caliente

La nueva secretaria de Seguridad,, designada por Patricia Bullrich en reemplazo dequien fue apartado de su cargo por corrupción, habló sobre los desafíos de "la silla caliente de la seguridad" y destacó cuáles serán los desafíos de su gestión.“Los que nos dedicamos en la seguridad sabemos que estos lugares nunca son fáciles.”, manifestó Monteoliva, en diálogo con Radio Continental.En ese sentido, destacó cuáles son sus plantes para la gestión en la Secretaría: "Vamos a hacer frente a dinámicas delictivas, que eso es cambiante;y cada vez mucho más difícil frente estas dinámicas de criminalidad que nos afecta de manera trasnacional, ya no hay posibilidad de solución en solitario”.“Es un común denominador el vivir con pánico, no sólo a nivel urbano. En el ámbito urbano es donde más se conjugan todos los delitos, pero es un común denominador de nuestros países de la región. Y por eso”, agregó la nueva secretaria de Seguridad.Consultada, sobre las necesidades de seguridad que tiene hoy la Argentina consideró: “U. Eso es crucial para las políticas de seguridad. En nuestro caso, en buena manera es retomar todo lo que se vino haciendo en la gestión anterior. Me refiero a la gestión anterior de Patricia, que yo también la acompañé en ese momento desde el día cero al último día. Después, vemos que cambian los Gobierno y se caen las políticas. En eso es frecuente en todos nuestros países en América Latina, no debiera ser así”, explicó.“Esos grandes consensos, esos grandes acuerdos,. Eso no puede cambiar de gobierno a gobierno, esos son los grandes acuerdos y los grandes nortes. Cuando eso se ha aflojado, o en algún momento no está todo el foco puesto allí, o toda la energía puesta en eso, creo que ahí está buena parte de los déficits, de las políticas o de la dificultad para lograr resultados. Ese es el gran reclamo de la ciudadanía”, añadió.