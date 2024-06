Los trenes de todo el país funcionarán con demoras por una nueva medida de fuerza sindical

Los trenes de todo el país funcionarán este martes con demoras y cancelaciones debido a una nueva medida de fuerza del sindicato del rubro La Fraternidad, cuyos maquinistas no andarán a más 30 kilómetros por hora. Se trata de la segunda medida de este tipo que lleva a cabo el gremio conducido por Omar Maturano, ya que el pasado 30 de mayo también se ralentizaron las formaciones en forma de protesta.Los trabajadores ferroviarios reclaman por las paritarias del sector, cuyas últimas negociaciones fracasaron: solicitaron la recomposición de los salarios contra la inflación y denunciaron una licuación de los ingresos.Esta medida había sido planificada para el pasado 4 de junio, pero fue postergada cuando, a principios de mes, el jefe de Gabinete Guillermo Francos llamó al titular de La Fraternidad a una reunión para calmar las aguas, prometiendo una citación en la Secretaría de Trabajo.Tras esto, la medida de fuerza se postergó y ya se realizaron cuatro reuniones entre las empresas ferroviarias, los trabajadores y el Gobierno. Sin embargo, las partes aún no alcanzaron un acuerdo, por lo que La Fraternidad definió volver a activar su plan de lucha.Así lo explicaron desde el sindicato que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes: "Nuestra voluntad negociadora no fue efectiva, habida cuenta de que el sector empresarial ha tenido más de 15 días para mejorar la propuesta salarial de forma que la misma reflejara los índices inflacionarios para mantener el poder adquisitivo alimentario, el cual viene siendo 'licuado' sistemáticamente desde enero de 2024".Así, este martes 25 de junio los trenes de todo el país, incluyendo los de corta, media y larga distancia, funcionarán por 24 horas con un tope de velocidad de 30 kilómetros por hora.Cabe señalar que, normalmente, las formaciones eléctricas alcanzan una velocidad de entre 60 y 80 kilómetros por hora, por lo que esta medida de fuerza duplica el tiempo de viaje con las formaciones funcionando a 30 km/h.