Berni cuestionó el accionar de Bullrich por el caso Loan: Si Cristina fuera presidenta, me hubiera mandado el primer día a Corrientes

A doce días de la desaparición deque conmociona a Corrientes, el senador bonaerense y exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires,, críticó el accionar del Gobierno y cuestionó la gestión de Patricia Bullrich respecto a la investigación por la desaparición del niño de 5 años, en la localidad correntina de 9 de Julio.(de la desaparición). Por eso hay diferentes estilos de Gobierno", aseguró Berni en diálogo con Radio 10 y recordó que "”.Berni consideró que se perdió mucho tiempo en la investigación y apuntó contra el Gobierno nacional por no poner en marcha en forma inmediata los mecanismos de búsqueda. “”, remarcó.En ese sentido, cuestionó la gestión de la ministra de Seguridad,apuntó a su falta de efectividad en el cargo y la“Lo peor es que en Paraguay dijeron que no van por eso, van porque hay una reunión de la OEA.”, manifestó Berni.Ayer, Bullrich dijo que viajaría a Paraguay para mantener un encuentro con las autoridades policiales ante la hipótesis de que el niño secuestrado en la localidad correntina de 9 de Julio fue llevado hacia el país vecino. Sin embargo, la, a la que finalmente viajó la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. No obstante, la ministra se reunió con autoridades policiales de Inteligencia paraguaya para conversar acerca de la investigación por la desaparición de Loan.que desde hace doce días es buscado por las autoridades.Igualmente en el expediente hay actuaciones secretas, reservadas, que las saben los fiscales y jueces intervinientes, y que nosotros desconocemos. Sería apresurado decir que se hizo todo mal. Sí, a la vista de los resultados, el mecanismo de seguridad de Corrientes no se movió con la celeridad que se tenía que mover”, sostuvo.Por último, en representación de la provincia de Buenos Aires, Berni aseguró que “están para ayudar” y planteó que en las tareas investigativas no solo es importante lo que hace el fiscal, sino además lo que despliega la Policía. “Si el fiscal es muy bueno, pero la Policía no le encuentra el agujero al mate, se hace un combo explosivo. Entonces, cuando la Policía no tiene capacidad territorial para moverse y para encontrar información... No quiero ser autorreferencial, perotienen fuentes de información y saben cómo manejarse en el territorio. Aquí uno se da cuenta de que en el manejo de la investigación faltó expertise”, remarcó.