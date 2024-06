Caso Loan: Bullrich se reunió con la jueza federal de Goya y reafirmó su "máxima colaboración en la búsqueda" del niño

CASO LOAN



El Ministerio de Seguridad de la Nación está involucrado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en todos los requerimientos que la Justicia de la provincia de Corrientes nos pide.



Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 23, 2024

Luego de la designación de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viajó este martes a la ciudad correntina de Goya para avanzar en la búsqueda del niño de 5 años."Hemos decidido entre todos que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación. A esta altura, luego de 12 días de una primera investigación de la justicia provincial, cada dato que se haga publico puede poner en peligro la situación. Van a ser días difíciles, inclusive con sanciones a aquellos que difundan información que puedan poner en riesgo la vida de Loan", indicó la funcionaria nacional a los medios que se encontraban esperando a que culmine su encuentro con Pozzer Penzo."Vinimos a ordenar la investigación y los caminos de búsqueda de pruebas que vayan generando la consistencia de esta desaparición. Es un caso que preocupa a todos los argentinos. Esperemos que pueda llegar a una salida feliz", agregó la titular de la cartera de SeguridadEn ese sentido, remarcó que la investigación está en trámite de pasar a la justicia federal después de que la carátula cambiara a “captación de personas con fines de explotación agravado” y pasara al fuero federal.De esta manera, se hizo lugar al planteo introducido por el Ministerio Público Fiscal de Goya y los primeros fiscales del caso, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo.La funcionaria nacional había tomado esta decisión de ir a Goya luego de reunirse con Nimio Cardoso, jefe de Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional de Paraguay y ex director de Inteligencia del Ministerio del Interior del país vecino. El funcionario paraguayo había viajado a Argentina para encontrarse con Bullrich exclusivamente para hablar sobre el menor de edad que lleva desaparecido once días y cuyo caso mantiene en vilo al país.El subcomisario jefe de Relaciones Públicas de Oficina Central Nacional de INTERPOL de Paraguay Juan Fretes sostuvo que "no hay ningún tipo de información oficial" de que Loan Peña se encuentre en el país limítrofe.“Solamente tenemos la notificación amarilla que se publicó a pedido de la OCN Buenos Aires”, informó Fretes en declaraciones a radio Splendid AM 990.“En el transcurso de los días, se fue descartando que este niño estaba por la zona del Alto Paraná, por otras zonas aquí en Paraguay”, aseguró el funcionario, y agregó: "Habría cierta sospecha de que pudo haber tenido un paso migratorio hacia estos lados. Tampoco hay ninguna certeza al respecto".