Ley Bases: con la mira en Ganancias, el Gobierno posterga las privatizaciones

Finalmenteeste jueves, desde las 12, durante el tratamiento de los cambios de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados. Así, La Libertad Avanza cede en las privatizaciones y presentará proyectos separados más adelante.Con la intención de bajar el impuesto PAIS para levantar el cepo, el oficialismo necesita pegarle a la clase media y restituir la cuarta categoría de Ganancias. Por lo que,Estas empresas habían quedado afuera durante el tratamiento en el Senado y el oficialismo buscaba volver a sumarlas a la larga lista de privatizaciones. Sin embargo, la oposición dialoguista no estaba de acuerdo.Ayer, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, recibió a los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) para ultimar las negociaciones. Tenía en agenda un encuentro con Gustavo Valdés (Corrientes), pero se canceló por la investigación del caso Loan.El oficialismo había llegado la semana pasada a un acuerdo con la oposición dialoguista para no modificar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que votó la Cámara Alta e insistir con el proyecto original en las privatizaciones, Ganancias y Bienes Personales. PeroAhora, , según consingó TN, el Gobierno buscará avanzar con proyectos de ley para intentar sancionar las empresas públicas que quedaron afuera. No definieron todavía si será un texto en conjunto que incluya a todas las entidades o si habrá un proyecto por organismo, entre las privatizaciones más importantes para los libertarios están el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina.