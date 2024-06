Desaparición de Loan: Bullrich advierte que la Justicia tiene un "punto ciego" en la investigación

La ministra de Seguridad de la Nación,, se reunió con la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, en Goya por la desaparición de, el menor de 5 años que fue visto por última vez hace 13 días en Corrientes, anunció que la causa va a ser confidencial para evitar entorpecerla y señaló queSegún precisó, la investigación pasó a la Justicia Federal y trabajarán la Policía, Gendarmería y Prefectura.". Es un caso que preocupa a todos los argentinos. Esperemos que pueda llegar a una salida feliz", expresó la ministra de Seguridad en sus redes sociales.En medio de críticas al accionar del Gobierno, la funcionaria de Javier Milei remarcó que desde la activación del Alerta Sofía "el Ministerio de Seguridad cumplió sus responsabilidades: publicó la búsqueda, ofreció una recompensa para quien aportare información relevante y colaboró, a través de las Fuerzas Federales, a la Policía de Corrientes en la búsqueda que realizaba la Justicia provincial".Sobre la investigación, explicó: ". A esta altura, luego de 12 días de una primera investigación de la justicia provincial, cada dato que se haga publico puede poner en peligro la situación".Y agregó: "Van a ser días difíciles por la confidencialidad. InclusiveEL "PUNTO CIEGO" EN LA INVESTIGACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE LOANLa ministra brindó declaraciones en las que habló sobre el caso Loan y señaló que confirmó que, más allá de la hipótesis de rapto con fines de trata, continuarán con los rastrillajes en el monte."Estuvimos hablando con los fiscales provinciales, que tienen como un punto ciego.indicó la ministra y profundizó: "No hay un momento en el que eso ocurre, no hay un ruido de un auto, no hay un auto que se va. El auto (del matrimonio, señalado como los principales sospechosos del hecho) que dejó el lugar, lo hizo antes.".En una entrevista con TN, Bullrich consideró: "La situación hay que mirarla y pensarla con mucho detalle, analizar si la hipótesis de los fiscales es una hipótesis a seguir al haber rastrillado toda la zona y no haberlo encontrado. Quién lo estrajo, cómo, en qué momento, en qué vehículo..."."Las pericias se van a reconfirmar, se van a volver a mirar. Ese peritaje lo hizo la Policía Federal. Se va a analizar esa pericia, que es la única que indica que Loan podría haber estado en un auto. Pero ese auto se fue antes... Hay que reconstruir ese gris para saber cómo pudo haber sido", marcó Bullrich y puso en duda la única pericia con rigor científico conseguida hasta el momento.Además señaló que ".. Es una zona muy solitaria entonces se escuchan los sonidos". Frente a ello manifestó que el accionar de los fiscales fue lógico: el del rastrillaje y la búsqueda, que según advirtió "va a seguir con una organización de búsqueda porque es una zona difícil"."Hemos quedado con la jueza, con los fiscales, las fuerzas federales y la PROTEX que vamos a preservar la información de esta causa. No puedo dar información sobre entrecruzamiento de teléfonos. Lo que digo es que l", concluyó la ministra.