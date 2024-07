Con Perón de fondo, Kicillof encabeza un acto con Máximo Kirchner en busca de la unidad del peronismo

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza el acto por el 50 aniversario del fallecimiento del general desde la Quinta de San Vicente, acompañado por el líder de La Cámpora y diputado nacional Máximo Kirchner y el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, entre otros dirigentes que integran la plana mayor del espacio

Tras semanas agitadas en un peronismo que no termina de "acomodar los melones" tras la derrota de 2019 y la asunción de, este lunes se produce una primera foto y acto de unidad nada más y nada menos que cony la conmemoración de su fallecimiento como escenario:La actividad está pautada para dar inicio a las 11. En concreto, Kicillof será el principal orador y pondrá en valor las obras realizadas por PBA a la Casa y la Casa de Huéspedes de la residencia donde vivieron Perón y su mujer, encuentro al que también están invitados el resto de los gobernadores peronistas, intendentes y legisladores, entre otros dirigentes de peso en el Partido Justicialista.Más allá del discurso de cierre del titular del Poder Ejecutivo bonaerense, tras la inauguración de las obras a la quinta, la expectativa es que también se expresen Kirchner y otros asistentes del encuentro.La reaparición de Kicillof y el líder de La Cámpora juntos en público es auspiciosa en el marco de que sucederá tras largos meses en que no había actos de este tipo y en medio de declaraciones cruzadas de dirigentes cercanos a uno y a otro respecto de la construcción y el liderazgo del peronismo de cara a los próximos años, pero no de los protagonistas.Por su parte, Kicillof busca echar mano de la gestión como eje pero para avanzar con el armado político propio que le permita consolidar su figura rumbo a las elecciones de mediano termino y a las presidenciales de 2027, incluso mostrándose con gobernadores de otros espacios políticos.A su vez, el mandatario bonaerense se proyecta como principal referente opositor, desde una gestión totalmente en las antípodas que la del presidente Milei y su ajuste sostenido principalmente por trabajadores y jubilados.En el peronismo son conscientes que ante un escenario marcado por una crisis socioeconómica aguda por la que atraviesa al país que pega con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires por su industrialización y población - según demuestran los datos de despidos, por ejemplo -, la dispersión y las internas no parecen la mejor alternativa.Por el lado de las filas de los gobernadores que integran Unión por la Patria, solo el riojano Quintela confirmó su participación, mientras que no será de la partida el ex candidato presidencial por esa coalición,Desde el Frente Renovador comunicaron que la decisión de no asistir al acto obede a que no quieren "ser rehenes de ningún tironeo interno, ni de unos ni de otros”.Si bien no hubo una convovcatoria a la militancia por tratarse de una actividad de gestión oficial, se espera que al menos entre 3 mil y 5 mil personas se hagan presentes en inmediaciones de la Quinta de San Vicente.