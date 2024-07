Caso Loan: en qué está la investigación tras la declaración de la tía con tensión y protestas en la Gobernación de Corrientes

Qué pericias faltan y como sigue la investigación

La desaparición de Loan y las declaraciones controverciales de la familia, llevaron tensión a los vecinos de Corrientes., la tía del niño desaparecido desde el 13 de junio que -según declaró ella- murió atropellado, fue trasladada por la Policía en medio de incidentes en el hotel en el que se encontraba alojada, en la localidad de 9 de Julio. Todavía no descartan la hipótesis de trata de personas.Los fiscales federales de Goya, Mariano de Guzmán, y de la Protex, Alejandra Mangano y Marcelo Colombode la tía de Loan luego de que declarara ante instructores provinciales que el niño de cinco años que desapareció en Corrientes murió atropellado, peroDurante la noche del domingo, policías acudieron al lugar donde se hospedaba Laudelina en medio de una lluvia de piedras a su hotel que terminó en destrozos de su habitación y de varios vehículos estacionados en el lugar. La Policía arrojó gases lacrimógenos para reprimir a los vecinos, que llamaban "delincuente" a la mujer y le exigían que diga dónde está el niño. Para proteger a LaudelinaDías atrás, la tía de Loan que fue hasta la capital de Corrientes a prestar declaración ante la Fiscalía y denunció amenazas por parte de la ex funcionaria municipal presa. Con el pequeño detalle de que el contexto de esa intimidación es queel capitán de navío (RE),, ese mismo 13 de junio pasado. No se había perdido ni lo habrían captado. La mujer aseguró que no habló antes porque Caillava la amenazó de muerte.Fuentes del caso aseguraron a Infobae que la PROTEX podrá insistir con el pedido de detención tras reunir más evidencias, entre ellas, una de las más esperadas del caso:Lo que ayudaría a confirmar o desmentir la declaración de Laudelina es-con la que supuestamente según la declaraciones de su tía el niño fue atropellado-, existió un primer análisis realizado en el vehículo por la Policía de Corrientes. En ese estudio, se recuperaron rastros biológicos de la camioneta que hoy están en un laboratorio forense pero que, a priori, no se condicen con la hipótesis de un accidente. No habría rastros de sangre.Los fiscales federales ordenaronEsta nueva pericia se encontraba en curso a comienzos de la noche del domingo.Respecto a la declaración de su hermana, Jose Peña consideró que "es una mentira". "No le creo nada a Laudelina, lo hace para desviar todo. Creo que a Loan se lo llevaron”, sostuvo en padre de Loan en diálogo con La Nación durante la marcha que se realizó en la localidad correntina de 9 de Julio en apoyo a la familia del niño.El domingo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich estuvo presente en los operativos que se hicieron en el campo del paraje El Algarrobal, y en la casa de la abuela del nene de 5 años, y confirmó que se están usando todos los recursos que tienen disponibles las fuerzas federales para encontrarlo con vida, aunque aseguró que no se descarta ninguna hipótesis.En una entrevista aTN, el presidente Javier Milei respaldó el accionar de Bullrich a pesar de que no logró ningún avance y argumentó quey que después pasó a instancia federal “para sacarse el problema de encima”