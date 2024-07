"Dice pavadas": la respuesta del Gobierno a Cristina Kirchner, luego de que cuestionara el déficit cero

El Gobierno le respondió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien calificó de "trucho" el superávit fiscal del que se jacta todo el tiempo el presidente Javier Milei, y señaló que "dice pavadas"-"Causa cierta pena porque es no entender lo elemental fundamental y obvio. No importa lo que crea.", expresó Manuel Adorni este mediodía en conferencia de prensa en la Casa Rosada.En ese sentido, ironizó:“Nosotros respetamos la opinión de todos los ciudadanos, pero en el caso de”.Y siguió: “Es llamativo que,. Hay que aclararle a la doctora Fernández que no sólo le importan al Presidente, sino a todos los argentinos, porque la decadencia está dada por la pérdida del valor de la moneda”."Parte de los pobres del país son por responsabilidades de la política que dice estas pavadas”. “. Es entender lo elemental, fundamental y obvio”, continuó y marcó: “No importa lo que crea ella, importa lo que creemos nosotros: en las cuentas públicas sostenidas de forma clara, en reducir impuestos, terminar con la inflación, en un Estado chico y no el elefante que multiplicó pobres”.El domingo, en una entrevista para Gelatina, la expresidenta había cuestionado al gobierno de Milei: "El mercado sabe sumar y si tenés cero dólar y te entra cero, estás en problemas, por más que tengas cero de déficit fiscal, que además es un déficit fiscal trucho, cada vez más". "Si tenés cero dólares, estás en problemas hermano, aunque tengas cero de déficit fiscal", había apuntado Cristina Kirchner."No compran alimentos, no compran medicamentos, suspendieron la obra pública.La única manera es con una dolarización. Cuando lo incorpora a Toto Caputo era con la promesa de que vengan los dólares que necesitaba", sugirió CFK sobre los anuncios del presidente ultraderechista de los meses de superávit financiero. "La realidad es demasiado fuerte, la realidad es la única verdad", remarcó la expresidenta.