El Gobierno relativizó la corrida de los mercados: "No interfiere en el plan ni en el camino que estamos haciendo

El vocero presidencial,, minimizó hoy la tensión en los mercados y la corrida del dólar al remarcar que "no interfiere en el plan ni en el camino” del gobierno hacia el déficit cero. “No damos un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, está garantizado el déficit cero, la emisión cero; no vamos a devaluar, no nos vamos a correr”, aseguró.“Cuando anunciamos el déficit cero, el dólar también pegó un salto. Creo que llegó hasta loas 1300 pesos, y cuando esos descreídos nos creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero.”, señaló el vocero presidencial en conferencia de prensa este martes.Hoy, al comenzar la jornada el dólar libre marcó un nuevo récord al incrementarse otros 15 pesos. En lo que va de julio el aumento es de un 4% y la brecha cambiaria alcanza el 55%. El de hoy se trató de la primera reacción al anuncio de un nuevo régimen monetario que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado viernes.En esta línea, expresó: “Con el Gobierno anterior el riesgo país llegó a 2900 puntos. Ahora esos mismos cuestionan el nivel del riesgo país de estos días que, por supuesto, está explicado en un 100% por lo que ellos dejaron”.También se refirió a las declaraciones del economista Fausto Spotorno, cercano al presidente Javier Milei, quien calificó la puesta en escena del ministro libertario como “un muy mal anuncio”. “Lo que quiso transmitir, entiendo, es que el anuncio fue más técnico y él esperaba algo más coloquial, es un economista a quien le agradecemos sus opiniones”, indicó.Por otro lado, el vocero presidencial adelantó que la semana que viene habría “novedades” con relación a la promulgación de la Ley Bases y el paquete fiscal que aprobó el Congreso la semana pasada.