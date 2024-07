"Asesinato de reputación": repudio de Amnistía Internacional a Milei por el ataque a Kusnetzoff, O´Donnell, Matías Martin y Sofi Martínez

Amnistía Internacional Argentina repudió al mandatario argentino, al considerar que se trata de un ataque contra el periodismo con el objetivo de que "los periodistas piensen dos veces antes de hablar y que opten por la autocensura"

Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás LIBERTADES en un estado de derecho. El efecto que buscan quienes atacan a los periodistas, entre ellos ni más ni menos que el presidente de la Nación, es que piensen dos veces… — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) July 2, 2024

AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS

Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo... https://t.co/dsQ25hVYBE — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

El presidente, como ya es costumbre,pero, esta vez, ni siquiera fue por opinar en contra de su gestión, sino que los cuestionó por una foto en Estados Unidos bajo la suposición de que se trataba de un viaje personal - como si esto fuera negativo - cuando la realidad es que estaban allí trabajando en la cobertura de la Copa América.Ante esta situación,"Nuevo ataque del Presidente al periodismo que se suma a la treintena que registramos desde Amnistía Internacional Argentina. Hoy agredió no solo asino también aquienes fueron a cubrir a EEUU la Copa América para Urbana Play, la radio en la que trabajan", escribió la organización no gubernamental en su cuenta de X.Amnistía agregó en su publicación que, como precisó la propia O’Donnell en su programa, el "asesinato de reputación (character assassination en inglés) parece ser una de las metodologías que usa el primer mandatario para atacar a los periodistas que él considera ´subjetivos`”., sintetizó la organización internacional no gubernamental.Milei había compartido una publicación de una cuenta llamada Milton Friedom5 en la que se ve a los periodistas de Urbana Play en el estadio donde la Selección argentina jugó contra Perú., escribió el Presidente en la cita de la publicación.El posteo original, que Milei compartió, dice: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena".