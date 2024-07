La vice de Biden, Kamala Harris, sería quien lo reemplace en caso de que el mandatario se baje de la candidatura

La vicepresidenta Kamala Harris es la principal alternativa para reemplazar al presidente estadounidense Joe Biden si decide no continuar su campaña de reelección, según siete fuentes de alto rango de la campaña, la Casa Blanca y el Comité Nacional Demócrata con conocimiento de las discusiones actuales sobre el tema.La actuación torpe, a veces incoherente y ampliamente criticada de Biden en el primer debate contra su rival republicano Donald Trump la semana pasada desató una ola de pánico dentro del Partido Demócrata por preocupaciones de que podría no estar lo suficientemente en forma para cumplir un segundo mandato, y motivó pedidos de renuncia de sus principales asesores.Según la agencia Reuters, algunos demócratas influyentes propusieron alternativas a Biden además de Harris, incluidos miembros populares del gabinete y gobernadores demócratas como Gavin Newsom de California, Gretchen Whitmer de Michigan y Josh Shapiro de Pensilvania.Pero tratar de eludir a Harris es una ilusión y sería casi imposible, comentaron estas fuentes, que no quisieron revelar su nombre. Si es nombrada candidata del partido, Harris, de 59 años, se haría cargo del dinero recaudado por la campaña de Biden y heredaría la infraestructura de campaña, apuntaron las fuentes.También tiene el mayor reconocimiento de nombre entre todas las alternativas y la mayor puntuación en las encuestas entre los demócratas que podrían ser considerados seriamente como candidatos, añadieron las fuentes.En una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes, Harris estaba detrás de Trump por un punto porcentual con 42% a 43%, una diferencia que estaba dentro del margen de error de 3,5 puntos porcentuales de la encuesta, un resultado estadísticamente tan fuerte como el de Biden. Además, ya fue evaluada para un cargo nacional y sobrevivió al intenso escrutinio de los republicanos, completaron.Por otra parte, el representante estadounidense Jim Clyburn, el hombre que fue clave para la victoria de Biden en 2020, le dijo a MSNBC que apoyaría a Harris para que fuera la candidata demócrata si Biden se hiciera a un lado. "Es prácticamente imposible ganarle la nominación a la vicepresidente", expresó de su lado Michael Trujillo, un estratega demócrata de California que trabajó para la campaña de Hillary Clinton en 2008 y 2016.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, interpretó el martes que Biden había tenido una "mala noche" en el debate y que seguiría defendiendo su candidatura a la reelección ante el pueblo estadounidense. La campaña de Biden reunió 3.894 delegados tras las primarias estatales, y solo quedan unas pocas docenas de delegados "no comprometidos" pendientes.Se espera que nominen formalmente a Biden a finales de este mes en una reunión virtual, antes de la convención de nominación de los demócratas en agosto. "Todos los delegados no son sólo delegados de Joe Biden, son delegados de Kamala Harris", expresó Trujillo, y agregó que "ella tendrá una delegación considerable y apoyo en los 50 estados desde el primer día".