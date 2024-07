Con fuerte presencia libertaria, Marc Stanley festejó el Día de la Independencia: ''Celebremos la amistad entre nuestros países''

Me emociona ver a toda esta gente reunida cantando nuestro himno nacional y el himno nacional argentino, liderados por el fantástico Voices United Choir. Juntos celebramos la independencia y la amistad entre nuestros países. #FelizCumpleUSA pic.twitter.com/Vkr47CATpY — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) July 3, 2024

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, fue el anfitrión de la celebración deldel país norteamericano junto a figuras del Gabinete de Javier Milei y ex funcionarios de distintas gestiones. ''', sostuvo desde el Palacio Bosch.De la ceremonia participaro el jefe de Gabinete, y la canciller, el ministro de Defensa,, y el embajador argentino en Estados Unidos,. Tambien estuvo presente el asesor presidencial, y su parademás el ex canciller y actual diputado nacional de Unión por la Patria,y los ex jefes de Gabinete''Hoy celebramos 248 años desde la independencia de los Estados Unidos. Estoy muy contento de compartir esta celebración con ustedes.'', consideró el embajador norteamericano quey resaltó que el lazo ya ingresó "en el tercer siglo de relaciones bilaterales".En ese sentido, Stanley señaló: "A lo largo de años de presidentes, cancilleres y embajadores (sin importar qué partido controlara la Casa Blanca, la Casa Rosada ni los congresos), nuestra relación progresó y creció gracias a nuestros valores e instituciones democráticas". "Y lo que es más importante:Nosotros no elegimos a sus líderes, pero sí elegimos siempre trabajar con sus líderes", aseguró."Tengo la suerte de estar en la Argentina hace dos años y medio, y aprendí que,Yo tengo pata de palo para bailar, pero", expresó, en medio de aplausos del auditorio.Al concluir, pidió seguir "trabajando juntos, construyendo nuestra historia común y velando por un futuro más próspero para la Argentina y los Estados Unidos". "¡", finalizó.