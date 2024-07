Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización: No vamos a ser complacientes con el analfabetismo"

El presidentepresentó hoy públicamente eldesde San Juan, en un acto realizado frente a la casa del prócer Domingo Faustino Sarmiento junto a la ministra Sandra Pettovello. La previa del acto estuvo marcada por la detención de un hombre armado a una cuadra de donde se iba a realizar.No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá.. No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que, como gobierno, tenemos el mandato de promover.”, afirmó el mandatario al detallar los lineamientos generales del programa.El Presidente explicó que el programa, impulsado desde el Ministerio de Capital Humano en acuerdo con los ministerios de Educación provinciales, “tiene un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes, y elevar la exigencia, tanto para esos docentes como para los alumnos”. “¿Cómo vamos a hacer esto?, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización", prometió.Y también señaló que van a "para identificar las alertas en lecturas y escrituras, antes de que sea demasiado tarde”. Al respecto, el Presidente explicó que las pruebas Aprender, que se realizan desde sexto grado, se harán desde tercer grado.Y aprovechó para pegarle a la oposición: “e interrumpieron, irresponsablemente, el desarrollo educativo de millones de chicos. Lamentablemente, no se ha hablado mucho de alfabetización, en Argentina, en las últimas décadas, probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad”, apuntó, en una referencia directa a la política implementada por el Gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia.“Por todo esto, hoy es el turno de aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad, y volver a elegir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo: que”, añadió.Milei dejó el cierre de su discurso para dar un nuevo apoyo público a Pettovello, quien desde hace semanas viene envuelta por la polémica en la distribución de los alimentos, por lo que se inició una causa judicial que aún se tramita. “Estoy seguro que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo los acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias”, cerró Milei su discurso.