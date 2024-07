Vacaciones de invierno: doce provincias arrancaron este lunes con poco impacto en el turismo

Este lunes 8 de julio, doce provincias comenzaron las vacaciones de invierno, mientras que las restantes lo harán la próxima semana

Las vacaciones de invierno suelen ser momento de descanso muy esperado por los estudiantes y sus familias en Argentina, ya que representan una oportunidad para disfrutar de tiempo libre, descansar en sus hogares o viajar, aunque esto último depende del contexto económico y la actualidad del país parece no estar impulsando la actividad turística.Iniciaron el período hoyEn tanto, la provincia de La Pampa es la única que eligió una fecha intermedia, y comenzará las vacaciones de invierno este miércoles 10. El resto de los distritos, es decir la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego lo harán a partir del lunes 15 de este mes. En todos los casos, el descanso escolar se extiende por dos semanas.En cuanto al inicio de las vacaciones en 12 provincias que tuvo lugar hoy, parece no estar teniendo impacto en el turismo, actividad fundamental para muchas provincias. Pese a que algunos estudiantes y sus familias viajan para estas fechas, las reservas no están superando el 60% en el mejor de los casos, al menos por ahora, a excepción de las provincias del norte y Cataratas.