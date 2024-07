Dato revelador en el Caso Loan: encontraron ADN de un varón en la camioneta de la ex funcionaria y su marido

En el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia confirmó que el ADN hallado en el guardabarro de la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez corresponde a un masculino. Los investigadores realizaron nuevos peritajes luego de la declaración de la tía del niño correntino que aseguró que la pareja detenida atropelló al niño.Según confirmaron fuentes del caso a El Destape, se trata de un ADN masculino y pidieron una muestra genética de Loan para hacer comparativo y determinar si se trata del niño desaparecido hace 25 días. Los investigadores esperan que los resultados de la comparación estén disponibles a fines de esta semana. El laboratorio que la realizará queda por definirse.También resta saber qué indica los rastros hemáticos encontrados en otros sectores de la camioneta como en una de las ruedas y uno de los asientos. Al respecto, una de las ruedas de la camioneta del matrimonio detenido dio positivo de luminol y además se hallaron manchas hemáticas en uno de los asientos.Si la muestra genética resulta ser de Loan, entonces, podría confirmarse la hipótesis del accidente, introducida en el expediente por la denuncia realizada ante la Justicia de Corrientes por Laudelina Peña, presa en el penal de Ezeiza por la posible sustracción y ocultamiento del menor, y criticada por varios testigos.La investigación está atravesada por dudas e interrogantes. Hay 7 detenidos y más de 14 elementos claves que están siendo peritados, de los cuales se conocerán lo resultados en los próximos días. En la jornada del viernes, se lograron avances: la tía Laudelina fue imputada y detenida, se realizaron nuevas muestras genéticas a los familiares y allanamientos en la comisaría del pueblo y la Fiscalía que señala la existencia de “criminalidad organizada o compleja”.Durante el viernes, se tomaron nuevas declaraciones en el fuero federal. Las más importantes y destacadas son las pertenecientes a Laudelina -actualmente imputada en la investigación- y el sacerdote del pueblo, Cristian González; quien en declaraciones a la prensa había señalado que el comisario “no era aceptado por la gente, no se llevaban bien” aunque se mostró “sorprendido” por estar envuelto como encubridor. Las tres restantes, según pudo saber El Destape, son testimoniales.}Laudelina había asegurado que Pérez atropelló a Loan en el naranjal cercano a la casa de su madre Catalina tras un almuerzo realizado el 13 de junio pasado. Luego de matar al chico, la tía afirmó que fue amenazada por María Victoria Caillava, pareja del marino retirado, para que guardara silencio. En ese entonces aseguró que Loan estaba muerto, pero que no sabía dónde estaba su cadáver.En su indagatoria del viernes, a la que fue llevada por la sospecha de que plantó el botín del chico para despistar la investigación -hecho que confesó-, Laudelina dio un giro insólito: aseguro que su sobrino estaba vivo, pero que tampoco sabía donde estaba.Su hija Macarena declaró como testigo ante el fiscal Mariano de Guzmán ayer domingo. Lo que dijo la prima de Loan fue incendiario: ratificó bajo juramento y bajo la posibilidad de ser imputada por falsos testimonios que su madre, beneficiaria de planes sociales, mintió al introducir la hipótesis del accidente porque alguien le prometió “una casa y una moto”, aseguraron altas fuentes del expediente a Infobae.El soborno habría sido realizado, de acuerdo a su relato, por abogados que giran en torno al caso para incriminar a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, los principales imputados, hoy presos en la cárcel de Güemes, provincia de Salta. José Codazzi, abogado de Laudelina, no hizo ninguna afirmación con respecto a este soborno, tampoco la tía de Loan.