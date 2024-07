Las prepagas pasarán a aportar el mismo porcetanje que las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución

Las modificaciones a los Agentes del Seguro de Salud

El Gobierno estableció este miércoles que, a través del Decreto 600/2024 publicado en el Boletín Oficial. Así, se dispuso la unificación del porcentaje de las contribuciones y aportes que deben realizar todas las entidades que ofrecen cobertura sanitaria en un 15%, que hasta ahora para las prepagas estaba estipulado en un 20%.Además,al Fondo cuando las entidades recibían ingresos extras a las contribuciones originales. La normativa justificó la medida al señalar que, pero se exhibía "una discrepancia en la medida en que estas entidades no integran por el total de sus percepciones, generando desequilibrios y contradiciendo los principios de equidad".Así,en beneficio del fortalecimiento del mencionado Fondo Solidario de Redistribución"."La simplificación propuesta busca no solo mejorar la eficiencia en la recaudación, sino también promover condiciones igualitarias para todas las entidades, independientemente de las características de las remuneraciones o del porcentaje de los aportes o contribuciones", resume el texto donde el Gobierno aseguró: "".La Resolución, también apuntó quey el 'Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las Personas con Discapacidad'.Además, los agentes "podrán solicitar el pago de una cuota y tomar a cuenta los aportes y contribuciones obligatorios para ofrecer a sus beneficiarios planes superadores", mientras que se determinó que "cuando, por cualquier motivo, finalice la contratación del plan el beneficiario podrá optar por cualquier otro Agente del Seguro sin limitación temporal".El decreto también modificó los alcances del accionar de los Agentes del Seguro de Salud y determinó ya no podrán:-Supeditar la afiliación al cumplimiento de ningún requisito no previsto en la ley o sus reglamentaciones;-Efectuar discriminación alguna para acceder a la cobertura básica obligatoria;-Realizar examen psico-físico o equivalente, cualquiera sea su naturaleza, como requisito para la admisión;-Establecer períodos de carencia-Decidir unilateralmente sin causa la baja del afiliado."Estos cambios permitirán que las Empresas de Medicina Prepaga aceleren los procesos de inscripción al Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) ya que, de esa manera, podrán recibir sin intermediaciones los aportes y contribuciones" y destacaron que "este es otro paso más para poner fin, de una vez y para siempre, a las famosas ´intermediaciones´", señalaron desde el Gobierno.