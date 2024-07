"Sé que lastimé a mucha gente y pido perdón", dijo Pedro Brieger al reconocer los abusos

El periodista de internacionales Pedro Brieger emitió un video a través de sus redes sociales donde expresó su arrepentimiento y pidió disculpas públicas a las víctimas que lo acusaron de abuso sexual. Este gesto llega después de que la Asociación Periodistas Argentinas presentara el informe 'Cultura del Acoso: Punto y Aparte', señalando la necesidad de una retractación pública por parte del especialista en política internacional.

En sus declaraciones, Brieger comenzó diciendo: "Quiero decirles que escuché el mensaje de Periodistas Argentinas y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas". Reconoció los daños causados, afirmando: "Por eso, en primer lugar, quiero pedir perdón. Sé que lastimé a mucha gente. Pido disculpas a cada una de ellas por mis actitudes inapropiadas. Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas."El periodista también explicó que hace años atrás experimentó un cambio en su vida, abandonando comportamientos irrespetuosos gracias a un extenso acompañamiento terapéutico. Brieger admitió la veracidad de los relatos de las denunciantes, pero aseguró: "Lo que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más. Por este motivo, quienes hoy trabajan conmigo en diversos ámbitos se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en tiempos pasados."Además, se comprometió a colaborar con las autoridades pertinentes para prevenir futuros casos de abuso: "Me pongo a disposición de Periodistas Argentinas y otros organismos para intentar ayudar de la manera que lo consideren conveniente con el objetivo de que esta clase de actos no se produzcan más. Espero que puedan aceptar mi ayuda."