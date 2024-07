Caso Loan: Fernando Burlado pidió que "larguen" al niño y ofreció su propia recompensa

Hace más de un mes que Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años, está desaparecido. Este lunes Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia, compartió un mensaje en Instagram para pedir por la aparición del menor y ofreció una “gran recompensa”, sin especificar la cifra.Si querés ponerte en contacto conmigo, te pasé un teléfono, pero seguramente te pase otro si querés tener una charla conmigo”,sostuvo en un video que difundió a través de sus redes sociales y tomó la causa muy personal al volver a insistir: “”.Sobre la desaparición de Loan ya existe una recompensa desde los primeros días por parte del Gobierno. A través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una retribución económica de $5 millones para toda aquellas personas que aporte datos certeros. La oferta de Burlando sería sobre una recompensa propia aunque el abogado no aclaró la cifra.Días atrás,“La situación es inmanejable. Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, sostuvo en declaraciones a TN.El abogado de la madre de Loan señaló que el encubrimiento agravado es por “el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta, que dirijan la investigación hacia otro lado” y que estén involucrados “todos los protagonistas”. “Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, cuestionó el representante legal de la familia del menor de 5 años.tras haber sido prorrogado originalmente. Además, toma juranmento el nuevo ministro de Seguridad de la provincia, Alfredo Vallejos, luego de que Buenaventura Duarte renunciara a su cargo al ser cuestionado por la mala investigación del caso.