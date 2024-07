Vacaciones para pocos en Tecnópolis: solo tendrá programación privada

El gobierno de Javier Milei avanza sobre Tecnópolis y la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, suspendió las actividades educativas y culturales que estaban en marcha para estas vacaciones de invierno y, mediante un comunicado, anunció que sólo habrá “programación privada”

“La información que da el Gobierno respecto de Tecnópolis -que tenía una enorme deuda y estaba en estado de abandono y que detectaron faltantes de equipos por valores millonarios- es obviamente falsa. Es una estrategia que ya ha utilizado el Gobierno para tomar otras decisiones; el modo de encubrir el retiro absoluto del Estado de esos espacios públicos y su privatización. De ser un derecho pasan a ser un privilegio”

Desde su apertura, para esta época, el predio de Villa Martelli era un polo de ciencia, tecnología, industria, arte y actividades gratuitas para la familia. El año pasado, bajo el lema “La potencia de lo colectivo” se conmemoraban los 40 años de democracia con muestras, teatro, música, danza, circo, talleres y charlas., se titula el comunicado de Cultura a través del cual más que comunicar una mala noticia parecen estar presumiendo, similar al discurso de fines de mayo cuando dieron a conocer el plan privatizador en relación al predio: deuda con proveedores, faltantes de equipos, y una supuesta pérdida de plata son los justificantes que utilizan para que por primera vez no se realicen actividades gratuitas.“Al llegar a la gestión, se encontró en Tecnópolis una deuda de más de $600 millones con proveedores de todos los servicios, empresas de seguridad e higiene, iluminación, comunicación, mantenimiento, etc”, explica el comunicado de la Secretaría y agrega: “Reinaba un estado de abandono de un espacio que solo se abría una vez al año y era pura pérdida de plata para los argentinos”.Y agregan: “No se podía trabajar en la utilización total del predio ferial si en el camino se le debía a todo el mundo, proveedores, privados, personal, o si la maquinaria de trabajo está rota o desaparecida. La decisión de esta gestión es que el parque se autofinancie y por esa razón se va a continuar articulando las acciones con inversores privados para alquilar los espacios a cambio de un cánon de concesión”.Por estas presuntas irregularidades, el Gobierno hizo una presentación en la Justicia y la causa, en la que intervienea cargo de la fiscalía federal Nº12, está radicada en el juzgado Nº5 a cargo de la jueza federalEn respuesta a las acusaciones,, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y exministro de Educación de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, dijo:. Y finalizó: “Es un derecho más que tachamos de la enorme lista de derechos que están en entredicho o en peligro”.En cuanto a las actividades privadas, el comunicado expresa:. Y aseguró que con los ingresos por el alquiler de los espacios del predio “se va a pagar la deuda que dejó el gobierno anterior”.Para esta temporada ya estaban confirmadas actividades en conjunto con YPF, el Conicet, el INTI y la Conabip, entre otras entidades. Al mismo tiempo se iba a abrir el espacio de “Dinos” y se esperaban confirmaciones del Ministerio de Defensa, AYSA, la NASA, los Ministerios de Salud y Capital Humano y la Subsecretaría de Deportes. Desde la llegada de Javier Milei el parque sólo abrió por sectores y para eventos específicos.Mientras tanto, en la web oficial bajo el título de “Vacaciones culturales” dice: “El Parque se encuentra actualmente en un proceso de saneamiento económico luego de años en los que generó un fuerte déficit para el Estado. Para poder hacer frente a la deuda de más de $600 millones, este año ofrecerá en vacaciones de invierno propuestas privadas de empresas que alquilan su espacio pagando un cánon al Estado y cobran entrada. Se trata de “Dinosaurios & Dragones”, el parque de diversiones “Superpark” y el “Circo del Ánima” de Flavio Mendoza”.En respuesta al comunicado, los trabajadores, nucleados en ATE Cultura, expresaron su “profunda preocupación ante la decisión repentina de la Secretaría de Cultura de suspender la programación vacaciones de invierno del Parque Tecnópolis, este espacio tan querido y necesario para las familias”. “La producción de las actividades educativas y culturales estaban en marcha e incluso algunas instituciones públicas ya habían anunciado su participación, lo que incrementa la incertidumbre tras la designación de Federico Sturzenegger como ministro para recortar áreas en el Estado”, agregaron.“No deja de preocuparnos el vaciamiento de actividades públicas y gratuitas y su reemplazo por iniciativas privadas carísimas para los sectores populares. Además, la suspensión de la programación no solo afecta a quienes trabajamos en el Parque, sino también a la diversidad de artistas, músicos y expresiones artísticas que ya habían sido comprometidos”, concluyeron.A su vez, buscan reunirse con el subsecretario de Gestión y Desarrollo Cultural, Ignacio Lupi, quien les aseguró que no habría despidos. Por otro lado, Tecnópolis se encuentra sin director general después de la renuncia de Paulo Grazia y Federico Iglesias en abril. En mayo, Matíans Vitale y Joaquín Wagner, directores de Logística y Contenidos respectivamente, fueron despedidos. Y fue Wenceslao Flores, que tiene el cargo transitorio de coordinador de Institutos Nacionales, quien reunió a los trabajadores para darles el anuncio de lo que sucedería en estas vacaciones.