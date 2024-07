Denuncian que el dos de Caputo está fugando oro de las reservas para tomar más deuda

En medio de los rumores de que el Banco Central (BCRA) estaría sacando lingotes de oro de las reservas del país hacia el exterior sin ningún argumento oficial que lo respalde, el diputado nacional de Unión por la Patriapresentó ayer un pedido de acceso a la información pública para que el presidente del la entidad,conteste “las versiones" y de explicaciones.“Ante versiones circulantes relativas a la salida de oro de las reservas del BCRA con destino al exterior,y su decreto reglamentario N° 206/2017”, escribió el titular del gremio La Bancaria en sus redes sociales.Especificamente el gremialista y legislador kirchnerista reclama conocer si “. Al respecto, le exigió al dos deconocer “qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se ha realizado, bajo qué características comerciales o de otra índole, a qué destino y si la operación se realizó con la transportadora Lumil y enviados por la aerolínea British Airways”..Y si se han encomendado a agentes internos y/o externos “alguna acción con respecto al traslado y destino de los lingos de oro y todo tipo de activos”. “Además, que se indique la reunión del Directorio, Comisión o Comité en que se trató dicha cuestión”, completó Palazzo.El vocero presidencial,apuntó contra el diputado de UP y consideró que “hace futurología”. "La verdad que hace futurología porque me parece extraño que sepa cómo se va a desenvolver el mercado cambiario en virtud de las últimas medidas, entenderá Palazzo que si efectivamente hemos tomado estas medidas es para seguir en el camino correcto y no para que el BCRA se quede sin reservas", apuntó el portavoz presidencial.En ese sentido, dijo que "de hecho, tiene un objetivo claro esta medida en términos cuantitativos"."No entiendo a qué se refiere. Si amplía la base del sustento de lo que tiene para decir eso, lo discutimos, así es difícil debatir sobre algo abstracto”, finalizó Adorni.