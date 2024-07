El Gobierno respaldó las medidas de Caputo: "No nos importa el valor del dólar ni el riesgo país

En medio de un mercado en rojo con bonos soberanos en dólares en caída y el riesgo país supera los 1.600 puntos, el vocero presidencial,aseguró este martes que al Gobierno no le “importa” el valor del dólar y tampoco el avance del riesgo país en los últimos dos días y respaldó las medidas del ministro de Economía,“Más allá de que sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares financieros, llamó la atención porque fue ante un anuncio y no hubo ningún tipo de intervención en el mercado ayer”, afirmó Adorni este martes en conferencia de prensaAdemás, aseguró que el Gobierno no está preocupado ni por el precio del dólar ni por el riesgo país, y ratificó que el objetivo es terminar con la emisión de pesos.“La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando,Lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso”, remarcó.Adorni ratificó que l“Lo que pase en el día a día, no intervenimos. No recuerdo una caída tan abrupta en un día en la cotización de los dólares financieros y, sin embargo, estamos marcando una suba del riesgo país del 3%. No hay que ver la foto de un día, hay que tratar de ver la película un poco más completa.. Esto no es más que la estocada final de la inflación. No estamos obsesionados con el dólar, estamos obsesionados con el peso”, subrayó.El sábado, el Presidente y el Ministro de Economía dieron a conocer una modificación en la forma en que operará el Banco Central en la plaza cambiaria con el fin de reducir a cero la emisión de pesos por compra de divisas y acompañó el giro con la decisión de usar pesos obtenidos por el Tesoro a través de colocaciones de deuda para comprar más de USD 1.500 millones de intereses de títulos de deuda que vencen en enero 2025. Los mercados se dispararon el lunes y continúan en rojo este martes, hasta ahora las acciones también cayeron, el S&P Merval pierde casi 2%; los bonos en dólares se hunden hasta 4% y el riesgo país alcanza máximos en 4 meses, en 1.618 puntos básicos. Y es que los inversores dudan de la capacidad del Gobierno para seguir acumulando dólares y pagar el resto de los compromisos que debe asumir. Hoy las reservas caerán otros u$s650 millones producto de un nuevo pago al FMI.