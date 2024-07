Precisiones por Ganancias y el capítulo laboral en la Ley Bases: Los pedidos de la CGT en su reunión con el Gobierno

Tras la reunión que mantuvieron representantes de la Secretaría de Trabajo con los triunviros de la CGT, la central obrera pidió precisiones al Gobierno por el capitulo laboral de la Ley Bases y las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias."La semana que viene se va a reunir con los empresarios y la otra habrá una mesa técnica para definir con precisión la reglamentación de estos artículos que tienen vaguedad que salieron del capitulo laboral de la ley Bases. Y vamos a tener respuesta de dos temas que pedimos, que tienen que elevar, que son el de la Corte y la modificación del punto de partida de Ganancias", informó Héctor Daer ante los periodistas a la salida del encuentro.Vale mencionar que el apartado laboral del mega DNU no está en vigencia debido a que el sindicalismo logró trabarlo en la Justicia laboral.La central obrera luego difundió los pedidos que hicieron a la gestión libertaria, en medio de las tensiones y de que la CGT remarcara días atrás que "no hay relación" con el Gobierno."Se solicitó que se retire la apelación hecha por la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia a la sentencia favorable a la postura de CGT sobre la inconstitucionalidad por el capitulo laboral del DNU 70/23 obtenida en Cámara de Apelaciones del Trabajo", sostuvo la entidad de la calle Azopardo.También precisó que sobre la aprobada Ley Bases hicieron "cuestionamientos a los artículos que fueran votados por el Congreso respecto a aspectos de la llamada ´reforma Laboral´, como Libertad Sindical, Protección antidiscriminatoria, Intermediación Laboral, ´trabajadores colaboradores´ autónomos y fiscalización del empleo informal"."El compromiso es el de permitir dentro de la reglamentación pertinente las observaciones que el equipo técnico legal de CGT acerque a la secretaria, que se mantendrán reuniones al respecto dentro de los próximos 15 días", se precisó.La central obrera expresó el rechazo a la "reincorporación del impuesto de Ganancias sobre la cuarta categoría" y consideró que "más allá de las presentaciones judiciales que cada gremio considere realizar a este respecto, son inviables los pisos salariales que fueron tenidos en cuenta, a los efectos de esta ley, en diciembre del año pasado, lo cual debieran considerarse (de persistir este capitulo legal) la actualización por inflación desde entonces".Además solicitó al Gobierno "la agilización inmediata de los acuerdos ya firmados y aun no homologados" y manifestó la postura que la gestión de Javier Milei "no contempla la producción, el desarrollo y el trabajo, privilegiando solo la cuestión monetaria e inflacionaria"."Destacamos el actual estado de profunda recesión, perdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos (regulares e informales) y pasivos con una falta de perspectivas de mejoras de recuperación económica en el corto plazo", finalizó el comunicado de la CGT.Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, destacó que se acordó “avanzar desde el Ministerio de Capital Humano en una agenda de diálogo tripartito que incluya los temas planteados por la cúpula sindical”.A través de un comunicado de prensa, Cordero dijo que, “en el marco de una reunión cordial, recibimos las principales preocupaciones planteadas por los dirigentes de la CGT y hemos propuesto la constitución de una mesa de diálogo social tripartito que incluya al sector empresario”.Durante el encuentro, “el secretario escuchó los pedidos de los dirigentes y les manifestó la necesidad de avanzar en diversos temas como la modernización laboral, la educación para el trabajo y el fomento del empleo”. “Definimos que, luego del encuentro que tenemos previsto en la Secretaría con representantes del sector empresarial la semana próxima, constituiremos una mesa de diálogo para abordar los temas de interés de todas las partes”, concluyó el comunicado.