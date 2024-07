Elon Musk financiará la campaña de Donald Trump: cuánto dinero le pasará por mes

El magnate multimillonario Elon Musk dio un paso importante hacia la política republicana al comprometerse con donar 45 millones de dólares mensuales a un comité de acción política (PAC) pro-Trump antes de las elecciones de noviembre. Esta decisión marca un cambio notable en las preferencias políticas de Musk, conocido por su historial de contribuciones tanto a demócratas como a republicanos a lo largo de los años.

Según informes de Bloomberg, The Wall Street Journal y The New York Times, Musk canalizará estos fondos al America PAC, aunque documentos del Comité Federal de Elecciones hasta finales de junio no registraban contribuciones previas de Musk a este PAC.. Su primera donación política fue en junio de 2003, cuando aportó 2.000 dólares a la campaña de reelección del entonces presidente George W. Bush en 2004. Luego, hizo su contribuciójn con la misma cantidad a los candidatos demócratas John Kerry y Wesley Clark.Otorgó además más de 40.000 dólares al Fondo de Victoria Obama del ex presidente Barack Obama. Fue en su campaña de reelección de 2012. Y también cedió a otra figura democráta: 5.000 dólares al PAC de la por entonces candidata Hillary Clinton, Hillary for America, en el año 2015.