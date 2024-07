"¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!: el reclamo de la AMIA a 30 años del atentado

A tres décadas del atentado, el presidente de la, Amos Linetzky, le pidió al Gobierno de Javier Milei que la causa por el atentado a la sede de la mutual "sea cuestión de Estado" y reclamó:“Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994,”, advirtió en el inicio de su discurso.Y señaló: “La pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años” yen algunos casos recibiéndolos con honores”, entre los que mencionó a Qatar, Rusia, China, Turquía, Siria, Bolivia y Nicaragua.Haber sufrido dos atentados terroristas no fue suficiente para que nuestros diputados y senadores entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que lo que se lo hace con un delito común.”, aseveró.Además, cuestionó fue “la falta de colaboración internacional”, criticó que “países de la región no declaran a Hezbollah como una organización terrorista”, y recordó que países como Bolivia “firmaron lúgubres pactos con Irán, burlándose no solamente de todos los argentinos, sino también deshonrando la memoria de seis bolivianos asesinados en el atentado a la AMIA”.Durante el acto en el que participó el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a otras autoridades nacionales,al afirmar que eso es un obstáculo serio para llegar a la verdad.“A los terroristas se los llama terroristas, no hay lugar para los eufemismos. Nos vemos decepcionados una y otra vez desde hace 30 años.”, concluyó.