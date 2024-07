Cristina Kirchner cruzó a Luis Caputo: "Más perdido que turco en la neblina"

La expresidentacruzó al ministro de Economía de la Nación,, quien sostuvo que los argentinos tendrán que vender dólares para pagar impuestos y, supuestamete así, "es peso va a ser la moneda fuerte", y le recordó la propuesta de campaña de dolarizar."¿Cómo dijo señor Ministro?", escribió Cristina Kirchner en X (antes Twitter) este viernes.Esta semana el Gobierno anunció un cambio en las operaciones en dólar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en busca de alcanzar una "emisión cero total", el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la implementación del nuevo esquema monetario y sostuvo que, una vez que la gente venda sus dólares, “el peso será la moneda fuerte”.“A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc). Es decir, si el BCRA comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación. Está profundización de la política monetaria que comienza pasado mañana, contribuirá a profundizar el proceso de desinflación”, explicó Caputo la semana pasada.El ministro de Economía vaticinó que, con este plan, “en seis meses terminamos con el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria” y, como consecuencia, se “va exterminar la inflación para siempre en Argentina”.Al respecto, un usuario en X (ex Twitter) le consultó al titular de Hacienda: “Si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por CCL (dólar contado con liquidación), ¿lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos, por ejemplo?”.Caputo explicó que “los pesos emitidos son por compras en el MULC. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”.“La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”, sostuvo el ministro de Economía.