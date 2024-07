Caranchos políticos: El gobernador de Corrientes dio una conferencia de prensa por el Caso Loan

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, pidió a los ciudadanos que "confíen" en el gobierno y aseveró que "no tenemos absolutamente nada que ver" con la desaparición de Loan Danilo Peña. ", expresó el mandatario provincial. Al mismo tiempo, denunció que "caranchos políticos" tratan de "desestabilizar al Gobierno" provincial.", sostuvo el mandatario provincial.Valdés volvió a mencionar a los "caranchos" que intentan un "aprovechamiento político" del caso para intentar adelantar las elecciones en la provincia y que por eso intentan "sentar al Gobierno en el banquillo de los acusados" y que "que quieren sentarnos en la mesa de 9 de Julio", en alusión a la foto que trascendió del almuerzo previo a la desaparición del menor, del que tomaron parte los principales acusados. ", sostuvo.Por otra arte, sobre la denuncia realizada por una mujer que -frente a las cámaras de un movil- expresó sobre el padre del gobernador Gustavo Valdés. "Desde los 14 años fui abusada sexualmente, él sabe bien de qué estoy hablando". Luego relató que quedó embarazada y que tuvo a su hijo, pero que su presunto abusador negó la paternidad del chico. "Hace seis años estoy luchando, tuve que venir a esconderme al campo", señaló."Se quiere ir a España, ¿por qué no viene a reconocer a su hijo, por qué no me quiere dar el ADN? Me da 25 mil pesos por mes de manutención para que yo me calle. Y me dice '¿vos sabés quién es mi hijo?' Y Gustavo Valdés sabe bien de lo que estoy hablando, porque la causa de mi hijo no avanza. Pido a todos los correntinos que no me dejen sola, que hace años estoy luchando por mi hijo". "sostuvo al respecto el gobernador.Para la próxima semana, se esperan las indagatorias de los distintos personajes que aún no están detenidos en la causa. Se espera el testimonio del funcionario gubernamental Rafael Miranda, señalado como la persona que trasladó a Laudelina Peña, la tía del menor, en un vehículo el día de su declaración. Además, desempeñaría el rol de secretario privado y chofer del gobernador Gustavo Valdés.En tanto, se aguarda la citación a testimonial de Diego Pellegrini, el senador de Corrientes, involucrado en el caso Loan también por la tía del nene, presa por la sustracción y ocultamiento de su sobrino y que ha dados múltiples versiones de lo sucedido.