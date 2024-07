Con el escándalo con Francia y la visita a genocidas, escala la interna Milei - Villarruel y juega Karina

El reciente escándalo desatado por el tuit polémico de la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia Francia dio elementos para una potencial crisis diplomática con ese país europeo. Crisis que se da en la previa al viaje del presidente Javier Milei a Paris por los Juegos Olímpicos. La Casa Rosada, en respuesta a la titular del Senado, desacreditó públicamente las declaraciones de Villarruel y destacó el papel de Karina Milei como figura influyente en la gestión de estos conflictos internacionales: "La segunda en la cadena de mando es Karina, no Villarruel", afirmó una fuente cercana al presidente a TN, subrayando así el rol preponderante de la secretaria general de la Presidencia en estos asuntos sensibles. La hermana de Javier sella una vez más el grueso de su lapicera ante los movimientos de la (¿aún?) referente del Partido Democráta y afín a los genocidas de la Dictadura

Pero la tensión no termina ahí. La situación se complicó aún más con la controversia generada por la previa visita de diputados del oficialismo a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad entre los que estaba nada más y nada menos que Astiz. Este acto, visto por muchos como una afrenta a los valores republicanos, afectó también internamente al bloque libertario entre los que se encuentran personajes como Montenegro y el propio jefe de la Cámara, Martín Menem, allegado a Karina. La respuesta oficial trató de minimizar el impacto, desligando al gobierno de esta acción y caracterizándola como una cuestión personal de los legisladores involucrados.

La figura de Victoria Villarruel emerge como un personaje enigmático y controvertido. Con su fundación Oíd Mortales y su liderazgo en el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, Villarruel se ha convertido en un imán de cuestionamientos por parte del Círculo Rojo. Secreto a voces mediante.

La intervención directa de Karina Milei para disculparse ante el embajador francés por el controvertido mensaje de Villarruel denota así la prioridad del gobierno en reparar relaciones exteriores complicadas por declaraciones desafortunadas. Primero Francia, después Victoria.Por lo tanto, el aparente bloqueo de comunicación entre la vicepresidencia y la Casa Rosada exacerbó las críticas hacia Villarruel, acusada de tensionar innecesariamente las relaciones internacionales con el país galo en un momento crucial.La petición de sanciones disciplinarias contra los legisladores involucrados ha resonado fuertemente en las discusiones sobre reformas electorales y otras medidas políticas propuestas por el oficialismo. Martín Menem, titular de la Cámara, enfrentó presiones internas y externas para tomar medidas concretas que demuestren la responsabilidad del gobierno frente a estos episodios controversiales.Por ello, la reunión estratégica con los bloques aliados en Diputados, destinada originalmente a discutir reformas electorales, se vio ensombrecida por la controversia de la visita a los genocidas. La postura oficial fue la de buscar una salida diplomática y política que minimice el daño, mientras se intenta avanzar en la agenda legislativa propuesta por la administración de Milei destinadas entre otros puntos a la Reforma Electoral.En este contexto, la figura de Karina Milei emerge como una pieza clave en la estrategia de gestión de crisis y de relaciones públicas del gobierno. Su intervención directa en asuntos delicados como la disculpa ante el embajador francés subraya su influencia y capacidad para mediar en situaciones tensas y comprometedoras para la política exterior argentina.Hay que recordar que desde su campaña hacia la vicepresidencia, Villarruel ha sabido tejer una narrativa propia, desmarcándose de las tradiciones anarcocapitalistas del economista de Corporación América. Su encuentro con Mauricio Macri en el exclusivo country Cumelén, mientras el país aún se recuperaba de las sacudidas de una nueva devaluación, no hizo más que alimentar las especulaciones sobre las intenciones del ex presidente que la veía con buenos ojos para la toma del poder, en un eventual desacato social y político.Asimismo, la ausencia de Villarruel en la firma del Pacto de Mayo, bajo el pretexto de una repentina gripe que misteriosamente la dejó lista para un desfile militar en Buenos Aires, no solo siguió alimentado las teorías conspirativas, sino que ha subrayado su habilidad para desmarcarse de la rutina marcada por Javier y Karina.