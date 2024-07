El Gobierno nacional aumentó las tasas aeroportuarias de vuelos internacionales

El Gobierno nacional dispuso el aumento de tasas aeroportuarias de vuelos internacionales que no se actualizaban desde 2018. La medida fue oficializada mediante la Resolución 208/2024 publicada en el Boletín Oficial, con la firma de la titular de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, Daniela Mora.La suba es del 22,3% y este porcentaje representa la inflación de Europa desde 2018 a la fecha. “Se toma este parámetro ya que la mayoría de proveedores de bienes y servicios de EANA son europeos y es el valor que han trasladado a la empresa”, señalaron desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).“Este aumento está vinculado con la necesidad de generar recursos para destinarlos a la inversión en tecnología, que hoy EANA requiere. Desde que asumimos la gestión hemos atacado fuertemente los gastos de la empresa. Se revisaron contratos, se redujo la planta en 70 personas y, en paralelo, estamos trabajando en optimizar los ingresos, por eso actualizamos el cuadro tarifario”, manifestaron."Los datos reflejan que este incremento impactaría, si fuese trasladado por las aerolíneas a los pasajeros -cosa que cada aerolínea decide-, en no más de 0,80 centavos de dólar por pasajero. Por otro lado, no se prevén más aumentos en lo que resta del año”, agregaron desde EANA.En este marco, explicaron que desde EANA se comunicaron con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Cámara de Compañías Aéreas en la Argentina (JURCA) "para ofrecerles realizar un proceso de consulta posterior a la actualización tarifaria. Éste consiste en mostrarles todos los gastos, ingresos y planes de inversión de la empresa, para que ellos mismos puedan verificar en dónde se aplican los recursos”.Finalmente especificaron que “EANA es el único ANSP de la región que está en condiciones de poder hacerlo, ya que dispone de la administración de sus recursos en forma completa. El resto de los proveedores de Servicios de Navegación Aérea regionales ingresan sus tasas o precios a las cuentas del Tesoro y les retornan vía presupuesto. Con lo cual, en ese sentido, el sistema de EANA es más transparente ya que permite la trazabilidad de sus recursos”.