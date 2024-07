Espinoza: "Estamos en una híper recesión económica nunca vista en tan poco tiempo"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, visitó la carnicería Cabaña Don Theo de San Justo, que también cuenta con una sucursal en Laferrere y es un emblema del comercio familiar en el distrito. La dueña y la encargada del comercio le transmitieron al jefe comunal la preocupación por la baja en las ventas y la caída del consumo en general, y de carne en particular.“Estamos en una de las carnicerías más emblemáticas de La Matanza, sostenida por una familia de emprendedores que empezó con mucho sacrificio y pujanza, y que hasta el año pasado el negocio funcionaba muy bien, pero desde hace seis meses están atravesando la caída de las ventas y sufriendo los tarifazos con aumentos de un 500% en la luz, por ejemplo”, expresó Fernando Espinoza.Las ventas cayeron más de un 40% en todos los comercios de Argentina. Ante este panorama, los comerciantes se ven obligados a tener que pensar estrategias y reinventarse para poder seguir subsistiendo y no despedir empleados. En este sentido, el intendente ejemplificó: “En varias carnicerías, algunas de las acciones que están llevando adelante las y los comerciantes, es poner en oferta algunos cortes de carne para que la gente pueda consumir”.Y subrayó: “Hoy Argentina tiene el consumo de carne más bajo de los últimos 30 años. Estamos en una híper recesión económica nunca vista en tan poco tiempo”.Por su parte, Valeria Dorigo, dueña de Cabaña Don Theo, sostuvo: “Si una familia antes compraba 5 kilos de carne, ahora está comprando 2 kilos, y a esto le sumamos que el asado prácticamente desapareció de lo que antes era una compra habitual”. Al tiempo que destacó que “gracias a Cuenta DNI, muchas familias hacen fila los sábados para poder comprar carne”. “Si no fuese por esta billetera virtual de la Provincia de Buenos Aires y las promociones, tendría que despedir personal”, remarcó.“Desde La Matanza, la quinta provincia argentina, demográficamente hablando, les pedimos a los funcionarios que no funcionan, que salgan de sus oficinas y vengan a ver lo que pasa con los comercios en pleno centro de San Justo: Hablamos de números, pero esos números significan un déficit en la alimentación de niñas, niños y familias enteras”, enfatizó Espinoza.“En Argentina pasamos por muchas crisis económicas, como la que estamos atravesando por las decisiones que está tomando el Gobierno nacional, que gobierna solo para los más ricos”, señaló el jefe comunal y concluyó: “En La Matanza vamos a seguir gobernando para el pueblo, que para eso nos eligieron. Nosotros siempre vamos a estar al lado de nuestros comerciantes y los vamos a sostener en todo lo que necesiten”.