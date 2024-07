Bancarios realizaron la primera presentación ante la Justicia contra la restitución de Ganancias

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, anunció que enviaron la primera presentación a la Justicia contra la restitución del Impuesto a las Ganancias. En un posteo en redes sociales, indicó que no se aplique la ley en cuestión. "Dicha ley es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara. La Cámara de Senadores la RECHAZÓ! No produjo cambios o modificaciones, la voluntad expresa de los Senadores fue EL RECHAZO", argumentó.En la misma línea, agregó que en el Expediente 029217/2024 se especifica que "además de ilegítima e injusta también viola diversos principios, entre los que enumeró: intangibilidad de los salarios, vulnera el principio de carácter alimentario del salario, es confiscatorio, viola el principio constitucional de progresividad, es una ilegal rebaja de salarios, no permite ningún tipo de deducciones, es discriminatoria y abarca al 95% de los salarios bancarios".Por último, agregó: "Espero que la Justicia actúe en consecuencia y le dé la razón a los trabajadores".Así las cosas, el gremio de Bancarios es el segundo que se manifiesta en contra de la decisión del Gobierno de reinstaurar el impuesto a las Ganancias. El primero fue la Asociación de Médicos de la República Argentina, que advirtió que la medida "afectará notablemente a los profesionales de la salud y generará aún más pluriempleo"."Nuestro gremio presentó un amparo ante la Justicia contra el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría por afectar al universo de las y los trabajadores que representamos. Asimismo, en la demanda realizada ante el Juzgado Nro 1 de San Martín, solicitamos la suspensión del Título V de la Ley 27.743 hasta tanto se dicte la sentencia definitiva", informó el gremio a través de un comunicado publicado en su página oficial."Desde AMRA seguiremos sosteniendo que el salario no es ganancia, y mucho menos los ingresos de trabajadores esenciales que siguen exponiendo su vida por la salud de la población", agregaron en el texto. Se espera que más gremios se sumen al rechazo.El Gobierno reglamentó el Impuesto a las Ganancias con la restitución de la cuarta categoría aprobada a finales de junio como parte del paquete fiscal que trató el Congreso a través del Decreto 652/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial con firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.El impuesto comenzará a regir en julio y se verá reflejado en los sueldos que se percibirán durante los primeros días de agosto. Con esta medida, aproximadamente un millón de trabajadores, hasta ahora exentos, comenzarán a pagar el tributo en alícuotas de entre el 5 y el 35 por ciento.La reglamentación del Impuesto a las Ganancias saldrá publicada en el Boletín Oficial y de esta forma, quedará restituida la cuarta categoría del tributo tras la aprobación del paquete fiscal que trató el Congreso.En detalle, casi un millón de trabajadores se verán afectado por el impuesto que mantendrá la baja del piso a $1,8 millón para solteros, aproximadamente $1,5 millón netos; y $2,2 millones para personas con dos hijos, unos $1,95 netos. Los descuentos obligatorios (de jubilación, obra social y ley 19.032) que se efectúan sobre las remuneraciones están sujetos a topes que se definen mensualmente. Para junio de 2024, la base imponible tope es de $2.265.033,81.- Soltero: Remuneración Bruta: $1.800.000; Remuneración Neta: $1.494.000- Soltero con 2 hijos: Remuneración Bruta: $2.094.798; Remuneración Neta: $1.738.682,34.-Casado con 2 hijos: Remuneración Bruta: $2.366.333; Remuneración Neta: $1.981.277,25.Con la publicación del decreto, las estimaciones de ganancias mensuales para empleados solteros, solteros con dos hijos y casados con dos hijos que solamente deduzcan los aportes obligatorios de jubilación, obra social y ley 19.032 con el tope vigente para el mes de junio 2024.- Se vuelve a un esquema de impuesto con carácter progresivo: quien gana menos paga menos.- Se eliminó un conjunto de tratamientos diferenciales que hacía que personas con el mismo sueldo dependiendo de dónde vivían, o a qué actividad se dedicaban, pagaran impuestos diferentes.- Se ampliaron los tramos del impuesto para que la carga se vaya incrementando en la medida que los ingresos aumenten en forma significativa. Antes se pasaba de no pagar a pagar aproximadamente un 30%. Ahora hay una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 35%.