Interna LLA: Manuel Adorni confirmó que Javier Milei y Victoria Villarruel hace días que no hablan

La tensión en el interior de La Libertad Avanza ya no se esconde: el Gobierno reconoce un distanciamiento entre el jefe de Estado, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. "No han hablado" fue la afirmación realizada este martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en torno a una consulta sobre la relación entre las máximas autoridades del país.El cortocircuito entre Milei y Villarruel se profundizó en los últimos días luego del mensaje publicado por la vicepresidenta en su cuenta de X (antes Twitter) que desató un cortocircuito diplomático con Francia. "No representaba la opinión del gobierno", subrayó el vocero en conferencia de prensa.“El tema ha generado un ruido mediático que no debió generarse. Simplemente porque es un tema donde más o menos estamos de acuerdo. Hay opiniones que son personales y en este caso estaban entremezcladas con las pasiones futbolísticas y con cuestiones que son declaraciones del gobierno”, analizó en un primer momento el funcionario.Para luego agregar, que pese al encuentro que tuvo la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, en la embajada francesa para aclarar y disculparse por los dichos de Villarruel, "no hubo nada malo, ni generó ninguna rispidez de ninguna índole"."Fue un comentario que no representaba la opinión del gobierno y eso nada tiene que ver una cosa con la otra.Y no, el Presidente no ha hablado con la vicepresidente en estos días”, remarcó Adorni en torno a los dichos del senador Francisco Paoltroni quien cruzó a Milei por sus críticas a Villarruel y afirmó: "Está mal desautorizar a una vicepresidenta".Las diferencias entre el Presidente y la vicepresidenta desbordaron La Libertad Avanza y se trasladaron a las redes sociales, donde hubo fuertes intercambios entre partidarios de uno y otro.