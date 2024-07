Grave: el mismo diputado que armó la visita a genocidas los defiende en un chat con Karina Milei y lo banca Lilia Lemoine

A pesar de que el Gobierno intentó desligarse públicamente de la visita a Alfredo Astiz y otros genocidas en el penal de Ezeiza que protagonizaron seis diputados de La Libertad Avanza, el círculo más cercano al presidente Javier Milei respalda al legislador que organizó el polémico encuentro con los represores condenados por delitos de lesa humanidad para que siga actuando políticamente.Es que esta última semana el oficialista Beltrán Benedit utilizó un grupo de WhatsApp libertario que encabezan Karina Milei y Guillermo Francos para poner en tela de juicio el avance en los juicios por la memoria que impulsaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y, además, se puso al frente de una comitiva legislativa que visitará mañana la exposición de La Rural en Palermo.Benedit compartió en el grupo “Legisladores Electos” un video editado de unos siete minutos donde se critica las políticas de Néstor Kirchner para declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En esa especie de trailer, que lleva la firma del usuario de TikTok @nos_argentina (el partido del ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión, también ex carapintada). Allí hay testimonios de Adolfo Vásquez, ex juez de la Corte de mayoría automática menemista, y de Ricardo Saint Jean, abogado defensor de genocidas e hijo del interventor de facto de la provincia de Buenos Aires.EL VIDEOEl video arranca con una imagen de Rafael Videla y una voz en off que afirma: “Había que buscar un enemigo lo suficientemente malvado a quien cargarle con todos los males de la Argentina. Y las fuerzas armadas y de seguridad eran los enemigos perfectos porque su poder de respuesta era prácticamente nulo”. En el editado se sostiene que durante el kirchnerismo “se enjuició a las fuerzas armadas violando sus derechos humanos”.En esa línea también se hace un relato de cómo se derogaron las llamadas “leyes del perdón”. Vásquez señala que “el problema para Kirchner era lo que no estábamos dispuestos a hacer”, a lo que Saint Jean completa: “Kirchner proponía modificar la jurisprudencia y reabrir los juicios contra los militares”. En un fragmento se lee la frase “el derecho penal se ha convertido hoy en un instrumento de la política partidaria”, del catedrático en Derecho Penal y Filosofía del Derecho Alejandro Aponte.Cuando Benedit compartió su video en el grupo que integran Karina Milei y Guillermo Francos hubo un momento de tensión, según pudo reconstruir el portal web elDiarioAR de dos testigos directos. La diputada Cecilia Ibañez, que actualmente integra el bloque MID que encabeza Oscar Zago desde que fue expulsado de la bancada de LLA, le hizo un fuerte reproche. La legisladora llamó “a silencio” al diputado entrerriano y calificó lo que hizo como “vergonzoso”. “Pidió que se llame al silencio por favor, que ya era bastante con lo que había hecho”, apuntó una de las fuentes a ese medio que accedió a los intercambios libertarios.EL CRUCEPor si fuera poco, llegó la intervención de Lilia Lemoine, que explicó que el video era de autoría de Agustín Laje, reconocido politólogo de ultraderecha de vínculo directo con Milei y que lleva publicados múltiples libros de filosofía política contrarios a la “historia oficial” sobre violación de derechos humanos en la dictura cívico-militar y la ideología de izquierda, según sus palabras. Pese al cruce, en el chat nunca se alzaron las voces de Karina y de Francos. El grupo “Legisladores Electos” suele tener mucha actividad.Desde que estalló el escándalo el miércoles pasado –la visita a Ezeiza de Benedit y los otros cinco diputados fue el 11 de julio– desde el Gobierno se intentó bajar el mensaje público de que se trató de “actitudes personales” que “no representan a La Libertad Avanza”. Sin embargo, no hubo una condena firme al hecho de que sus legisladores se entrevistaron con al menos once condenados por delitos de lesa humanidad.“Fue una decisión personal y cada uno debe hacerse cargo”, dijo el domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, máxima responsable del Servicio Penitenciario Federal, que habilitó a los legisladores la visita. En esa misma línea dieron sus argumentos en expresiones públicas el vocero presidencial Manuel Adorni y el presidente de Diputados, Martín Menem. De hecho, el titular de la Cámara baja rechazó aplicar una sanción disciplinaria como reclamó la oposición, tanto la aliada del PRO, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto, como del kirchnerismo. Aún Bullrich no respondió el exhorto que le hizo la Justicia Federal para que explique los pormenores de la visita a la cárcel.