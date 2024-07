24.07.2024 / VENEZUELA

Alberto Fernández no participará como veedor de las elecciones en Venezuela: las razones

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el ex presidente hizo pública su decisión de no participar como veedor electoral en las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. "El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea", señaló.