Revuelta en Cancillería por la "ilegalidad" de Ganancias: los diplomáticos argentinos evalúan realizar un paro

Por primera vez en la historia, los diplomáticos argentinos que trabajan en el exterior evalúan realizar un paro en rechazo al pago de Ganancias, al cual califican como "ilegal" y "confiscatorio".En un comunicado, la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) adelantó que planea recurrir a la Justicia para “defender a sus asociados”. Si bien los diplomáticos profesionales siempre han pagado impuesto a las Ganancias por sus salarios, el adicional por “costo de vida” cobrado por la asignación en el exterior estaba exceptuado. Pero a partir del Decreto que reglamentó el Impuesto a los Ingresos Personales contenido en la Ley de Medidas Fiscales, sancionada en junio, esa exención se revirtió.El planteo de APSEN es que el Artículo 9 del Decreto reglamentario deroga el Artículo 280 del Decreto 862/2019, que es el que les daba la excepción a los diplomáticos de pagar Ganancias sobre el sueldo en moneda extranjera. En ese punto reside el foco del conflicto.Un diplomático de carrera que presta servicio en Argentina cobra su salario en pesos, atado a los sueldos del Poder Judicial. No obstante, cuando al funcionario se le asigna una labor en el extranjero, pasa a percibir un ingreso en dólares a través del Banco Nación. Por esa labor, a su vez, los diplomáticos reciben un “plus” en dólares para afrontar el costo de vida en el exterior. De hecho no tienen cobertura sanitaria afuera de Argentina sino que la Cancillería también paga por los reintegros de los gastos médicos.En este marco, los diplomáticos también señalan que Argentina no actualiza el sueldo de los miembros del Servicio Exterior de la Nación desde el 2015. Generalmente, su salario viene regulado con una tabla de sugerencias de las Naciones Unidas, que Argentina dejó de cumplir hace nueve años.“El decreto reglamentario perjudica de manera exponencial a los secretarios, es decir los rangos más bajos de la diplomacia”, explicaron desde APSEN a Infobae El escalafón diplomático se constituye de secretarios de tercera, segunda, primera y luego consejeros, ministros y embajadores. El sueldo de un diplomático secretario de tercera cuando sale al exterior es de 7.000 dólares en promedio, dependiendo del lugar de destino.En caso de no revertirse la situación, esos sueldos se verían afectados y pasarían a ser, en el caso de los secretarios, de 5.000 dólares.Desde la APSEN ya realizaron una serie de reuniones para analizar los pasos a seguir. En caso de no lograr que su reclamo sea escuchado, los diplomáticos avanzarán con medidas de fuerza. La situación generaría tensión con Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores. De hecho, en la Cancillería hay “revuelo” desde hace una semana por este tema.