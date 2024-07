Villarruel volvió a picar la interna con Milei por la Selección y Francia: "Aunque silben nuestro Himno..."

Tras una seguidilla de semanas que hicieron volar por los aires la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, con peleas a cielo abierto entre dirigentes y trolls reconocidos de ambos bandos, la Vicepresidenta aprovechó la antesala del viaje del Presidente justamente a Francia para renovar el conflicto con un tuit en el que defendió a la Selección sub-23, luego de los "insultos y silbidos al himno" y, además, el papelón y robo del partido ante Marruecos en el debut en los JJOO

Aunque nos insulten y silben nuestro Himno, Argentina está destinada a la grandeza. ¡Viva la Argentinidad! 🇦🇷 pic.twitter.com/RTy9h066Q9 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 24, 2024

, escribió quien se convierte en titular del Poder Ejecutivo ante el viaje de Milei a Francia para asistir a los JJOO, justamente en los cuales se perjudicó al país, y tener una reunión con su parVillarruel acompañó ese texto con un pequeño fragmento de video en el que se puede observar el momento en el cual el público marroquí o francés lanzó una bomba que casai impacta en el banco de suplentes argentino, minutos después de que el mediocampista deempatara el partido.Cabe recordar que, cuando se produjo el empate de Argentina faltaban tres minutos para la finalización de los 15 minutos de tiempo extra que se habían agregado por los interminables parates que hubo durante el segundo tiempo. En ese momento fue que se produjo la mencionada agresión, por lo que el árbitro suspendió o finalizó el partido, cosa que no precisó.Luego la organización mantedría sin explicaciones a los equipos en los vestuarios, para casi dos horas avisar que suspendía el empate argentino por offside revisado en el VAr y obligar a ambos planteles a continuar el juego, pese a la obvia negativa de ambos combinados. Así, se consumó la derrota argentina.Por supuesto, Milei no hizo un solo retuite siquiera ante el escándalo, habida cuenta de que se encuentra próximo a viajar a Francia y que hace días estalló el conflicto con Villarruel por el tuit en el que la vice tildó de "colonialista" a ese país, en el marco de su defensa a la Selección Argentina mayor ytras la polémica por los cantos racistas.Ante esas expresiones de la titular del Senado, Milei mandó a su hermana Karina, quien solamente es secretaria General de la Presidencia, a pedir disculpas a la embajada de Francia. Eso desató peleas entre los tuiteros libertarios que apoyan a Villarruel y aquellos que avalan más a los hermanos Milei. Incluso, llevó a la participación de la cuenta atribuida y no negada por Santiago Caputo, con amenazas e insultos. Sin embargo, Villarruel no retrocedió: no sólo no pidió perdón ni se retractó, sino que revalidó sus expresiones y mantiene, al día de hoy, aquel tuit como tuit fijado.En la tarde de hoy, al asistir a la Rural, la Vicepresidenta lanzó un seco "está bien" consultada acerca de su vínculo con Milei y evitó volver a hablar sobre la interna que se desató por Francia. Aunque prometió que "en otra oportunidad" hablará del tema.