La Sociedad Rural le pidió a Javier Milei que termine con las retenciones: "Saquea a los productores"

Con la presencia del presidente Javier Milei en La Rural, La Sociedad Rural Argentina (SRA) le envió un contundente mensaje al mandatario y le pidió que termine con las retenciones, uno de los reclamos históricos del sector: “En la apertura del acto en el predio de Palermo, el titular de la Sociedad, Nicolás Pino, pidió paciencia al campo y consideró que sería útil darle al Gobierno “un espacio de confianza”, en referencia a las medidas a favor del sector., detalló Pino y destacó que el campo “combate la pobreza produciendo”.En ese sentido consideró que, a lo largo de los años, los Gobiernos “”, lanzó mirándolo a los ojos al jefe de Estado, quien sonrió y asentó cerrando los ojos y estrechando las manos.En ese sentido, Pino alertó que “existen muchas otras trabas impositivas injustas para eliminar”, haciendo referencia a “pronunció mirando al ministro de Economía, Luis Caputo, sentado a su derecha, detrás del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.En su discurso, Nicolás Pino también hizo referencia que en este momento, la coparticipación impositiva del Estado Nacional hacia las provincias quedó “ajustada a lo que ordena la Constitución Nacional”. “Valoramos el objetivo de que el Gobierno Nacional no utilice más la coparticipación como mecanismo político de premios o castigos a las Provincias”, remarcó.En esa línea, sostuvo que los Gobiernos provinciales “ya no tienen la billetera del Gobierno nacional para corregir problemas de su administración”; sino que cada Gobierno provincial debe “”, señaló.Al mismo tiempo agregó: “El campo está a favor de ese cambio de enfoque. El país debe volver, en la práctica, a ser federal. Y, en cada Provincia, la alianza clave debe ser el acuerdo entre el gobierno provincial y los productores de su territorio”."Los productores del campo no somos magnates egoístas que no liquidan sus productos”, explicó el titular de la SRL, Nicolás Pino y pidió que “no se llame especulación a lo que es sana y buena administración”.En esa línea, remarcó que “existe una actitud de respeto a la iniciativa responsable, no vamos a hablar en este momento desde la protesta”., consideró.