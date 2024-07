El Gobierno prorroga los vouchers educativos para colegios privados hasta fin de año

El Ministerio de Capital Humano prorrogó este lunes la vigencia hasta diciembre del programa de vouchers educativos, que apunta a facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos públicos de gestión privada. El beneficio pasa a estar a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).A través de la Resolución 488/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell "prorroga el período de cobertura del programa de asistencia Vouchers Educativos" hasta "diciembre de 2024 para todos aquellos que hayan resultado adjudicatarios".Además, el texto establece que la prestación estará a cargo de ANSES, organismo que ya tiene en su órbita a la Ayuda Escolar, un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.Se trata de una herramienta de asistencia para los estudiantes que cursan en establecimientos pagos y que, por el ritmo inflacionario, no pueden afrontar la totalidad de la cuota mensual, por lo que esta ayuda está disponible si se cumplen determinados requisitos. Uno de ellos está vinculado al ingreso del grupo familiar, que para este beneficio no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM).Pueden cobrar esta asistencia educativa las familias que cumplen las siguientes condiciones:- Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75 % de aporte estatal.- La suma de los ingresos del grupo familiar no debe ser superior a $1.419.600 (siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).El voucher educativo representa la mitad del arancel de la jornada simple, sin considerar actividades extraprogramáticas, calculado basándonos en la cuota base de marzo de 2024, para los meses de mayo, junio y julio. El monto máximo del voucher será de $27.198 por cada hijo.