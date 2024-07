Ante la falta de respuesta, Palazzo realizó un segundo pedido de información sobre la salida del oro del BCRA

Al día de hoy el Presidente del BCRA no ha contestado mi pedido de acceso a la información pública respecto a la salida de las reservas de oro hacia el exterior.



El diputado nacional de Unión por la Patria y líder de La Bancaria,, presentó un segundo pedido de acceso a la información pública para que el presidente del Banco Central,"Al día de hoy el Presidente del BCRA no ha contestado mi pedido de acceso a la información pública respecto a la salida de las reservas de oro hacia el exterior por eso que", explicó el legislador en su cuenta de X (antes Twitter).En su solicitud, el líder de La Bancaria pide que se le explique. Además, reiteró su consulta sobre si se han encomendado a agentes internos y/o externos para “alguna acción con respecto al traslado y destino de los lingos de oro y todo tipo de activos”. Y volvió a pedir que se indique "la reunión del Directorio, Comisión o Comité en que se trató dicha cuestión”.de acuerdo al derecho que confiere la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y su decreto reglamentario N°206-2017”. Si bien desde el organismo no respondieron la solicitud, todavía se encuentran dentro del tiempo contemplado que es de 15 días y 10 más de prórroga, de forma opcional.Una semana después de haber enviado el documento, el ministro de Economía,, admitió el giro realizado al exterior, pero no dio mayores precisiones: “Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio,”, argumentó.