Venezuela: la oposición publicó una web con las supuestas actas que la dan ganadora

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado ratificó que Edmundo González Urrutia es el presidente electo en el país y desconoció los números que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó presidente a Nicolás Maduro. Se trata de Corina Machado quien brindó una nueva conferencia de prensa este lunes. "Ya tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó ayer", arrancó entre aplausos y sonrisas, mientras en Caracas suenan cacerolas y durante la tarde hubo protestas de votantes de la oposición.La líder opositora que fue imposibilitada de competir en las elecciones presidenciales, lanzó:, destacó la líder de la oposición.Desde su búnker en Caracas mostró un link en el que se pueden consultar los datos que no publicó la CNE. "En este momento, me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73,20% de las actas y con este resultado nuestro presidente electo es Edmundo Gonzáles Urrutia", afirmó Machado.", exclamó mientras abrazó a Edmundo González Urrutia.Las mencionadas actas fueron publicadas por el portal Infobae que subió las capturas compartidas por Machado.A su vez, Machado se refirió a las protestas en todo el país. "Hoy estamos viendo expresiones de ciudadanos a expresiones de ciudadanos que se resisten a que nos robe el futuro, a que se desconozca la verdad. Son expresiones espontáneas en zonas populares, son expresiones legítimas frente a un régimen ilegítimo", dijo la ex diputada.Y convocó a un encuentro por ciudad en la mañana del martes., sostuvo Machado."Les hablo con la tranquilidad de la verdad. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano, que la voluntad expresada con su voto, la haremos respetar. Es el único camino hacia la paz", aseguró por su parte el diplomático, Edmundo González, que estuvo como embajador en Buenos Aires entre 1998 y 2002., dijo entre aplausos y agradeció a la comunidad internacional. Ratificó que tuvo un diálogo con Celso Amorim, ex canciller de Brasil y asesor especial para Asuntos Internacionales de Lula Da Silva, presidente de Brasil."Venezuela desea paz y reconocimiento de la voluntad y expresión de la gente por eso es fundamental que las autoridades respeten esa voluntad expresada en las urnas. El anuncio prematuro de resultados sin haber sido auditados no son una muestra de un liderazgo responsable. La obstrucción en la transmisión de actas son afectaciones graves en un proceso electoral", declaró el candidato presidencial de la Plataforma de Unitaria Democrática (PUD).