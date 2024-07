Kicillof sobre Nación, YPF y la planta de GNL: Milei no soporta haber perdido en la provincia de Buenos Aires"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, apuntó contra la decisión de no construir la planta de Gas Licuado Natural en Bahía Blanca del Gobierno de Javier Milei y consideró que es por "conveniencias técnicas y económicas" y señaló que el Presidente "no soporta haber perdido tres veces en la provincia de Buenos Aires".Luego de la reunión con el CEO de YPF, Horacio Marín, el mandatario aseveró que la petrolera nacional hará, en la localidad bonaerense, "dos proyectos con inversiones de 2.200 millones de dólares" en la zona del puerto, aunque considera que no será en lo inmediato.“Estamos ante un hecho de enorme gravedad.Nos pueden decir que es por conveniencias técnicas perodespués de todo lo que publica Milei,lamentó Kicillof esta mañana, en una conferencia de prensa desde La Plata.El gobernador aseguró que la localización de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) “no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI nacional”. “Es mentira, no tuvo que ver con eso”, remarcó.En ese sentido, para desmentir las versiones oficiales que apuntan a que la falta de adhesión de Buenos Aires al RIGI fue lo que causó la decisión del Gobierno, apuntó:“Si la empresa entra al RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no.”.Respecto aque se ha resuelto “de manera intempestiva” esta relocalización, el Gobernador recordó que estaban trabajando desde hace tiempo con la compañía petrolera en un cronograma específico. “. Lo que observamos ayer fue que funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por él”, señaló., poor eso ha entrado en una disputa permanente desde el primer día, por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque y”, remarcó el Gobernador.Y lamentó: “Esto se inscribe dentro de las peores prácticas de la política. Se hablaba de látigo y chequera para conseguir adhesiones y voluntades, pensando que si castiga a los bonaerenses, lo van a querer y votar.”.KICILLOF DURO CONTRA MILEI: "EL RESPONSABLE DE ESTA MALA DECISIÓN ES EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN"Durante la conferencia de prensa, el mandatario provincial volvió a apuntar contra el jefe de Estado por quitar inversión en la Provincia. “No es una cuestión vinculada a mi ideología."Esto no tiene ningún asidero,Mi ideología es bien conocida: soy peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, remarcó y lamentó: “Esa es la explicación de un Presidente sobre uno de los proyectos más importantes de la historia”.En esa línea, consideró que "el fundamentalismo ideológico de Milei está causando enormes problemas". ", el responsable de esta mala decisión es única del Presidente de la Nación. Esta decisión es mala para la Argentina y cambia el curso de un trabajo que se venía haciendo hace mucho tiempo, con intercambios que se tiraron todo por la borda”,, aseveró.Y concluyó: “Tuvimos que escuchar insultos del Presidente y amenazas.Vamos a seguir gobernando a favor del pueblo, cumpliendo con nuestro mandato, y no vamos a abandonar la educación, la salud pública ni nos vamos a someter. Nuestro único pacto es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. La única verdad es que por decisión de Milei se suspenden las inversiones en Bahía Blanca”.