"No al Pacto de Impunidad": el mensaje de Daniela Vilar sobre el caso del Atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora en Lomas de Zamora, Daniela Vilar, se manifestó contra la falta de avances en la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En un reciente post en redes sociales, Vilar expresó su preocupación sobre la aparente falta de voluntad judicial para investigar los posibles vínculos y financiaciones relacionadas con el ataque.

Además. Vilar compartió una serie de frases de los principales vinculados con el caso que han alimentado la controversia. Fernando Sabag Montiel, uno de los acusados en el caso, afirmó: "Trate de pagar el precio de lo que otros no hicieron." Jonathan Morel, líder de la organización Revolución Federal, dijo: "Uno de mis clientes es el Grupo Caputo." De Gerardo Milman, ex diputado nacional y ex secretario de Seguridad, se refirió la polémica declaración: "Cuando la maten, yo estoy camino a la costa." También citó Leonardo Sosa, otro miembro de Revolución Federal, expresó: "Nuestro objetivo es que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas." En tanto, sobre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, citó: "No me gusta que me quieran obligar a repudiar el atentado contra Cristina." Su postura ha sido criticada por algunos como una minimización del ataque y una falta de solidaridad.

La violencia y el odio hacia su figura han sido objeto de debate público, con acusaciones de que dicho clima fue promovido tanto mediáticamente como políticamente. La falta de investigación sobre los posibles financiadores y promotores de estas amenazas ha generado inquietud entre sus seguidores y en la opinión pública.En su post,Esta afirmación pone en cuestión por qué las transferencias millonarias relacionadas con estas organizaciones no han sido objeto de una investigación exhaustiva. La falta de acción judicial al respecto ha sido una de las principales críticas formuladas por Vilar.