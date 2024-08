Camioneros presentó una cautelar contra la restitución de Ganancias y se suma a la iniciativa de otros gremios

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros presentó ante la Justicia un reclamo para que los trabajadores del gremio no sean alcanzados por el Impuesto a las Ganancias que se restableció tras la aprobación de la Ley de Bases."Se solicita se dicte una medida cautelar de no innovar en los términos de los Art. 230 y conc. de C.P.C.C. destinada a obtener la protección del CCT 40/89 y de las remuneraciones de los trabajadores incluidos en su ámbito personal de aplicación", sostuvo el escrito que hizo llegar la Federación que comanda Hugo Moyano.Con la reglamentación del nuevo Impuesto a las Ganancias a través de la publicación de ayer del decreto 652/2024 en el Boletín Oficial, la semana pasada comenzaron a llegar los planteos judiciales por parte de los gremios cuyos trabajadores quedaron comprendidos en el pago de la cuarta categoría del tributo.La estrategia de la CGT es desdoblar en oleadas de demandas individuales, bajo el asesoramiento de los sindicatos. El equipo jurídico de la central recomendó hacer presentaciones individuales de sindicatos que se vean afectados, porque no hay legitimidad para hacer una presentación colectiva ya que no afecta a todos los trabajadores.La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y la Asociación Bancaria, que lidera el diputado Sergio Palazzo, fueron los primeros sindicatos en presentar un amparo contra la vuelta de este tributo.La Ley de Bases aprobada en el Congreso restituyó el impuesto a los trabajadores que cobran un salario bruto de 1,8 millones de pesos, con lo que unos 800 mil empleados de distintos rubros pasan a ser alcanzados.Entre los cambios, ahora se tendrán en cuenta las horas extras, los premios, y el aguinaldo para calcular el gravamen y solo se permitirán las deducciones por hijo, conyugue, alquileres, prepaga y seguro de vida.