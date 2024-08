Paolo Rocca admitió haber sido "demasiado optimista" con la economía en la era Milei

Paolo Rocca, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, admitió este jueves que tal vez fue “demasiado optimista” sobre la política económica que aplicaría el presidente Javier Milei, al expresar que esperaba que la economía argentina podía organizarse y mejorar en el corto plazo, lo que no ocurrió.En la presentación trimestral de resultados de Tenaris, Rocca habló ante los inversores del holding y afirmó que los planes que tenía para aumentar la perforación y las obras de infraestructura en Vaca Muerta aún no se materializaron como esperaba, informó la agencia de noticias Bloomberg.Esto se debe -según explicó Rocca- a que el Gobierno aún está enfocado en ordenar la macroeconomía, un requisito necesario para poder mejorar luego las condiciones financieras del país. “Es una situación difícil de controlar desde el punto de vista de la inflación y el equilibrio fiscal. De modo que Argentina recuperará credibilidad y acceso al mercado, pero llevará un poco más de tiempo”, sostuvo.Tenaris forma parte del Grupo Techint, que incluye también a la petrolera Tecpetrol, uno de los mayores productores de shale gas de Argentina, y la siderúrgica Ternium, que el miércoles también destacó el difícil clima económico del país.Tras la presentación de resultados, el ADR de Tenaris en Wall Street se desplomó más de 9% y los de Ternium se movían con un rojo de 3%.En el segundo trimestre de este año, Tenaris reportó una caída de 18% en sus ingresos en el último año (a US$ 3.322 millones) una reducción de casi 70% en su ganancia neta (a US$ 335 millones) Los malos resultados se produjeron ante un menor volumen de venta y una caída de los precios.Las demoras en las inversiones en Vaca Muerta también suman datos negativos para el grupo con vistas al segundo semestre desde Norteamérica hasta Medio Oriente, con proyecciones de una caída del 15% en las ventas respecto de los primeros seis meses del año.Los dichos de Rocca de este jueves contrastan con las últimas declaraciones que había dado en marzo en Estados Unidos, cuando había defendido a ultranza al presidente y su programa económico."Tenemos mucha esperanza en el nuevo presidente. Tal vez estemos frente al inicio de un nuevo ciclo para el país", había señalado Rocca en aquel momento.