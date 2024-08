En el marco del Día de San Cayetano, la CGT y movimientos sociales marchan a Plaza de Mayo

El cotitular de la CGT Héctor Daer convocó este lunes a la marcha del próximo miércoles por San Cayetano bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", junto a los movimientos sociales y las dos CTA, que incluirá un acto en Plaza de Mayo."Nuestro compromiso con todos los trabajadores, con los que tienen la suerte de estar en la formalidad y los que desgraciadamente están en la informalidad y todos los días se la tiene que rebuscar para llevar el pan a la mesa", sostuvo Daer en la conferencia de prensa conjunta que brindó este lunes en la sede de la central en la calle Azopardo.Al respecto, el referente del sindicato de la Sanidad agregó que "esta marcha emblemática de todos los 7 de agosto marca un hito en lo que dignifica a todo ser humano, que es el trabajo".Antes del mediodía los sindicatos y agrupaciones sociales Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa (CCC) -conocidas como "cayetanos"- concentrarán en el microcentro y la marcha finalizará en Plaza de Mayo donde se realizará desde las 13 un acto, donde se denunciará "la emergencia alimentaria, social y laboral".Vale reiterar que la peregrinación se enmarca en el Día de San Cayetano, por lo que habrá distintas actividades desde las 8 en la iglesia del Patrono del Trabajo, que se ubica en el barrio porteño de Liniers."Este 7 de agosto, las organizaciones nacionales de trabajadoras y trabajadores argentinos vuelven a movilizarse en unidad por pan, paz, tierra, techo y trabajo. Argentina Humana acompaña concentrando a las 12 en Plaza de Mayo", sostuvo el dirigente social y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, en sus redes sociales.También uso las redes para convocar la integrante de Madres de Plaza de Mayo "Taty" Almeida: "El hambres no espera, el hambre es un crimen. Además, en rechazo a este Gobierno negacionista, -que solo nos propone miseria planificada-, vamos a la Plaza de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia, Tierra, Techo y Trabajo"."En una Argentina donde 7 de cada 10 pibes y pibas están en la pobreza, volvemos a llevar adelante la marcha de San Cayetano, en este contexto de hambre que sufre nuestro pueblo, sobre todo en los barrios populares donde los alimentos no llegan a los comedores comunitarios", expresó la UTEP, sindicato de trabajadores informales que representa a los movimientos sociales, a través de un comunicado.Asimismo, denunciaron que "enfrentan la persecución" por parte del Gobierno y "el ataque a las y los trabajadores en su conjunto"."Tanto desde la economía popular que se la rebusca día a día sin políticas públicas que acompañen al sector, como desde el trabajo asalariado que no para de perder poder adquisitivo y convive con la incertidumbre cotidianamente, lucharemos". concluyeron.