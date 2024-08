Tras reunirse con Milei, Maligno Torres se pronunció sobre la polémica de Gonzalo Peillat: Hay que golpearlo

El biker argentino José “Maligno” Torres Gil, medalla de oro en BMX Freestyle, expresó su opinión sobre la reciente polémica en torno a Gonzalo Peillat. El atleta, que actualmente representa a Alemania, generó controversia tras su efusiva celebración durante un partido contra la selección argentina.

El festejo de Peillat, quien anotó un gol y celebró con un puño en alto frente a “Los Leones” en los Juegos Olímpicos de Río 2026, fue percibido por muchos como una traición, desatando una ola de críticas en redes sociales.En una entrevista con América TV, Torres Gil se refirió a la actitud de Peillat: “Escuché muy poco, como que él pasó a ser de Alemania y le festejó en la cara a los argentinos…” y agregó, con un tono que mezcla humor y seriedad: “Hay que golpearlo, ja”.Peillat, de 31 años, había dejado la selección argentina en 2019 debido a desacuerdos con la gestión del hockey en el país. Alemania, aprovechando la situación, le ofreció representar a su equipo mientras jugaba en el Manheimer HC.Durante el reciente partido contra Argentina, Peillat anotó un gol y celebró con intensidad. En declaraciones posteriores, comentó: “Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron”. También añadió: “Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando”.